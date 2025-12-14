< sekcia Zahraničie
Francúzski farmári pokračujú v protestoch proti likvidácii stád
Úrady zaznamenali po celej krajine 43 protestných akcií alebo incidentov, na ktorých sa zúčastnilo približne 2000 ľudí.
Autor TASR
Paríž 14. decembra (TASR) – Tisíce farmárov na juhozápade Francúzska v sobotu blokovali cesty a zapaľovali balíky slamy na protest proti likvidácii celých stád dobytka v súvislosti s výskytom vírusového ochorenia nodulárna dermatitída. Francúzska vláda zároveň oznámila, že proti tomuto infekčnému ochoreniu plánuje zaočkovať približne milión kusov hovädzieho dobytka, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Farmári kritizujú - podľa nich - príliš tvrdý postup vlády pri zvládaní tohto ochorenia. Ich nespokojnosť vyvrcholila po piatkovom zásahu veterinárov v obci Les Bordes-sur-Arize pri španielskych hraniciach, kde po zistení jediného prípadu nákazy utratili celé stádo - viac než 200 kráv. Polícia musela rozohnať rozhnevaných farmárov, ktorí sa snažili porazeniu dobytka zabrániť.
V sobotu desiatky traktorov zablokovali dopravu na viacerých miestach, ďalšie stroje stáli pred verejnými budovami. Protestujúci zapaľovali balíky slamy i pneumatiky. Pre blokády, ktoré sa začali už v piatok neskoro večer, bolo uzavretých takmer 150 kilometrov diaľnice A64 medzi mestami Bayonne a Tarbes.
Úrady zaznamenali po celej krajine 43 protestných akcií alebo incidentov, na ktorých sa zúčastnilo približne 2000 ľudí. Niektoré z nich sprevádzali aj fyzické potýčky.
Nodulárna dermatitída sa na ľudí neprenáša, no pre dobytok môže byť smrteľná. Vo Francúzsku sa prvýkrát objavila v júni.
Oficiálna stratégia štátu v boji proti ochoreniu spočíva v likvidácii všetkých zvierat v zasiahnutých chovoch a v zaočkovaní dobytka v okruhu 50 kilometrov od ložiska nákazy. Tento prístup však viaceré poľnohospodárske zväzy spochybňujú a žiadajú plošné očkovanie namiesto hromadných porážok.
V meste Briscous protestoval v sobotu aj predstaviteľ odborového zväzu Coordination Rurale Léon Thierry, ktorý označil postup úradov za „vyhladzovanie kráv aj farmárov“. Približne stovka farmárov sa zhromaždila aj pri meste Carbonne juhozápadne od Toulouse, kde si zriadili protestný tábor priamo na diaľnici A64.
Dejiskom ďalšieho protestu sa stalo východofrancúzske mesto Pontarlier, kde asi 70 farmárov trúbilo na klaksóny, odpaľovalo pyrotechniku a dymovnice pred bývalou poslaneckou kanceláriou ministerky poľnohospodárstva. Na strom tam zavesili mŕtve teľa s nápisom „Naše zvieratá, náš život“.
Ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová v sobotu oznámila, že vláda plánuje v regiónoch Nová Akvitánia a Okcitánia zaočkovať približne milión kusov dobytka. Očkovanie má nadviazať na už zrealizovanú vakcináciu ďalšieho milióna zvierat od júla tohto roka.
