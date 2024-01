Francúzski farmári si obliehaním Paríža vynútili od vlády ústupky

Paríž 26. januára (TASR) - Protestujúci francúzski poľnohospodári si v piatok blokádou ciest okolo Paríža vynútili veľké ústupky od vlády premiéra Gabriela Attala.



Ako informovala agentúra AFP, Attal počas návštevy na dobytkárskej farme v departemente Haute-Garonne v juhozápadnom Francúzsku prisľúbil, že vláda skoncuje s rastúcimi nákladmi na motorovú naftu používanú na pohon poľnohospodárskych strojov. Vyššie ceny sú dôsledkom postupného rušenia daňových úľav na palivo.



Predseda vlády avizoval aj vznik fondu na pomoc chovateľom dobytka v boji s chorobami zvierat.



Attalova vláda sa podľa AFP snaží zabrániť tomu, aby sa niekoľko mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu medzi farmármi šírila nespokojnosť s politikou vlády. Eurovoľby sa totiž vo Francúzsku považujú za kľúčový test pre vládu prezidenta Emmanuela Macrona.



Piatkové obkľúčenie hlavného mesta nasledovalo po dňoch blokád diaľnic, ako aj spomaľovania dopravy vo veľkých mestách a na dôležitých cestách kolónami traktorov a po protestoch pred vládnymi budovami.



Podľa AFP odvolávajúcej sa na bilanciu organizátorov zo združenia FNSEA sa na štvrtkových protestoch na rôznych miestach krajiny zúčastnilo približne 55.000 ľudí.



Na niektorých miestach došlo k poškodzovaniu alebo vlámaniam do vládnych budov alebo supermarketov či skladov. Polícia však proti týmto demonštrantom, ani proti tým, čo blokovali cesty, nezasiahla.



V situácii, keď došlo k tejto ďalšej kulminácii farmárskych protestov, sa vo štvrtok v Paríži stretli ministri hospodárstva, životného prostredia a poľnohospodárstva, aby rokovali o opatreniach pre agrosektor.



Minister poľnohospodárstva Marc Fesneau následne v piatok varoval výrobcov potravín a supermarkety, že im môžu hroziť pokuty, ak nebudú dodržiavať zákony o platbách pre farmárov.



Toto upozornenie minister zverejnil po tom, čo dostal aktuálne informácie o rokovaniach o nákupoch komodít medzi maloobchodníkmi a ich dodávateľmi.



Francúzski poľnohospodári sa sťažujú najmä na "stláčanie" nákupných cien produktov zo strany supermarketov a nákupcov, ako aj na zložité environmentálne predpisy. Pomyselnou poslednou kvapkou pre mnohých farmárov však bolo postupné ukončenie daňových úľav na naftu pre poľnohospodárske stroje a zariadenia.



Časť farmárov počas protestov žiadala aj záväzné minimálne ceny za ich poľnohospodársku produkciu, rýchlejšie vyplácanie pomoci alebo pozastavenie obmedzení na používanie pesticídov.



V piatok premiér Attal povedal, že vláda sa bude snažiť zjednodušiť administratívne povinnosti pre farmárov a zvýši dotácie do ekologického poľnohospodárstva.



AFP pripomenula, že vláda prezidenta Macrona má v živej pamäti hnutie tzv. žltých viest z rokov 2018-19, keď sa vo Francúzsku zmobilizoval obrovský počet ľudí a došlo aj k násilným potýčkam medzi demonštrantmi a políciou.