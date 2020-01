Francúzski hasiči žiadajú lepšie podmienky na svoju prácu

Paríž 29. januára (TASR) - Tisícky profesionálnych francúzskych hasičov sa v utorok v centre Paríža zapojili do jedného z najpozoruhodnejších protestov za lepšie pracovné podmienky. Hasiči v žltých ohňovzdorných vestách zapaľovali svetlice či dokonca simulovali samopodpaľovanie, informovala agentúra AFP.



Protest hasičov bol ďalšou demonštráciou niektorej z francúzskych odborových organizácií, ktoré sa v ostatných mesiacoch organizujú po celej krajine proti spornej dôchodkovej reforme vlády.



Na proteste hasičov došlo v utorok k násilnostiam po tom, ako niektorí hádzali projektily a policajti následne zareagovali použitím slzotvorného plynu. Niekoľko demonštrantov sa pokúsilo zablokovať hlavný dopravný okruh v meste. Dve osoby zadržali.



Hasiči počas pochodu centrom mesta zapaľovali viacfarebné dymové svetlice a niektorí zapaľovali špeciálne ochranné vesty.



Profesionálni hasiči vo Francúzsku v utorok oznámili, že 1. februára končia svoj osem mesiacov trvajúci štrajk za zvýšenie miezd a prémií, zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie počtu pracovných miest.



Toto oznámenie sa objavilo niekoľko hodín po tom, ako sa minister vnútra Christophe Castaner po stretnutí so zástupcami hasičských odborov písomne zaviazal revalorizovať odmeny vyplácané hasičom, a to z 19 na 25 percent. Hasiči pôvodne žiadali, aby prémia predstavovala 28 percent z ich základnej mzdy.



Protesty odborových organizácií proti kontroverznej dôchodkovej reforme vlády prezidenta Emmanuela Macrona sužujú Francúzsko od začiatku decembra.