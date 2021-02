Francúzski kybernetici podozrievajú ruských hackerov z útoku

Paríž 16. februára (TASR) - Francúzska Národná agentúra pre bezpečnosť informačných systémov (ANSSI) v pondelok informovala, že odhalila hackerské útoky na niekoľko organizácií, ktoré mali podobné znaky ako útoky skupiny prepojenej na ruské spravodajské služby. Uviedla to v pondelok agentúra AFP.



Správa s názvom "Sandworm Intrusion Set Campaign Targeting Centreon Systems" bola zverejnená v pondelok a obsahovala technické podrobnosti o tom, ako hackeri získali prístup k serverom spoločnosti Centreon.



Hackeri podľa ANSSI využili zraniteľnosť softvéru predávaného spoločnosťou Centreon, ktorá medzi svojimi klientmi uvádza francúzske spoločnosti ako napríklad energetická skupina EDF, obranná skupina Thales alebo ropný a plynárenský gigant Total.



Spoločnosť Centreon na svojej webovej stránke ako svojich klientov uvádza aj francúzske ministerstvo spravodlivosti a mestské úrady ako Bordeaux, píše AFP. Zdá sa však, že tieto neboli útokom zasiahnuté.



"Najviac sú postihnutí poskytovatelia informačných technológií, predovšetkým poskytovatelia webhostingu," uviedla ANSSI vo svojej správe.



ANSSI objavila "backdoor (zadné vrátka)" na niekoľkých serveroch spoločnosti, čo umožnila hackerom prístup do sietí.



"Tento útok má niekoľko podobných čŕt s predchádzajúcimi útokmi pripisovanými skupine s názvom Sandworm," uvádza sa v správe s odkazom na skupinu hackerov, o ktorých sa predpokladá, že majú väzby na ruské vojenské spravodajstvo.