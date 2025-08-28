< sekcia Zahraničie
Francúzski letoví dispečeri chcú 18. septembra štrajkovať
Podľa odborového hnutia SNCTA by mal byť plat letových dispečerov upravený o infláciu.
Autor TASR
Paríž 28. augusta (TASR) - Francúzski letoví dispečeri plánujú 18. septembra štrajkovať za vyššie platy a lepšie pracovné podmienky, oznámilo vo štvrtok najväčšie odborové hnutie letových dispečerov v krajine SNCTA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„SNCTA opakovane podporovala sociálny dialóg a predložila konkrétne návrhy. Je zrejmé, že tento neplodný dialóg teraz blokuje akúkoľvek perspektívu pokroku a reforiem,“ uviedlo vo vyhlásení hnutie, ktoré zastupuje približne 60 percent francúzskych letových dispečerov.
Odborári vyzývajú na „zásadnú zmenu v manažmente činností" a sťažujú sa na „nedôveru, represívne praktiky a ponižujúce metódy manažmentu“. Francúzski letoví dispečeri štrajkovali už začiatkom júla, čím nad európskym nebom spôsobili chaos. Mnohé lety pre státisíce cestujúcich museli byť začiatkom letnej sezóny zrušené. SNCTA sa vtedy na štrajku nezúčastnila.
Podľa odborového hnutia SNCTA by mal byť plat letových dispečerov upravený o infláciu. „Úrady sa vzďaľujú od svojich európskych partnerov a oslabujú kúpnu silu francúzskych leteckých dispečerov,“ uvádzajú. Druhý najväčší odborový zväz UNSA-ICNA v júli kritizoval „toxický manažment, chronický nedostatok personálu a zastarané vybavenie“.
„SNCTA opakovane podporovala sociálny dialóg a predložila konkrétne návrhy. Je zrejmé, že tento neplodný dialóg teraz blokuje akúkoľvek perspektívu pokroku a reforiem,“ uviedlo vo vyhlásení hnutie, ktoré zastupuje približne 60 percent francúzskych letových dispečerov.
Odborári vyzývajú na „zásadnú zmenu v manažmente činností" a sťažujú sa na „nedôveru, represívne praktiky a ponižujúce metódy manažmentu“. Francúzski letoví dispečeri štrajkovali už začiatkom júla, čím nad európskym nebom spôsobili chaos. Mnohé lety pre státisíce cestujúcich museli byť začiatkom letnej sezóny zrušené. SNCTA sa vtedy na štrajku nezúčastnila.
Podľa odborového hnutia SNCTA by mal byť plat letových dispečerov upravený o infláciu. „Úrady sa vzďaľujú od svojich európskych partnerov a oslabujú kúpnu silu francúzskych leteckých dispečerov,“ uvádzajú. Druhý najväčší odborový zväz UNSA-ICNA v júli kritizoval „toxický manažment, chronický nedostatok personálu a zastarané vybavenie“.