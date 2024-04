Francúzski letoví dispečeri plánujú vo štvrtok štrajk

Paríž 23. apríla (TASR) - Francúzski letoví dispečeri plánujú vo štvrtok vstúpiť do jednodňového štrajku, pre ktorý hrozí zrušenie väčšiny letov na dvoch najväčších parížskych letiskách. Oznámila to v utorok francúzska asociácia FNAM, ktorá zastrešuje viacero odborových hnutí v letectve. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Odbory ohlásili štrajk po zlyhaní rokovaní o zvýšení platov a ďalších opatreniach požadovaných dispečermi v rámci vládou plánovanej reorganizácie riadenia letovej prevádzky. Ich protestná akcia tiež vyvoláva obavy z rizika ďalších štrajkov počas olympijských hier v Paríži od konca júla.



Štvrtkový štrajk bude mať podľa slov šéfa FNAM Pascala de Izaguirreho "obrovský dosah" a bude "ostro sledovaný". Na najväčšom parížskom letisku Charlesa de Gaulla by podľa neho mohlo byť zrušených až 65 percent a na letisku Orly až 75 percent letov. Premávka zrejme bude vážne obmedzená aj na menších letiskách. Okrem zrušených letov sa očakávajú aj výrazné meškania.