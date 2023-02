Francúzski mladí delikventi absolvujú nápravné kurzy v armáde

Paríž 2. februára (TASR) - Mladí páchatelia trestných činov vo Francúzsku budú môcť absolvovať skúšobný kurz v armáde ako súčasť svojho trestu. Vyhlásil to vo štvrtok francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu a minister spravodlivosti Eric Dupond-Moretti, informuje tlačová agentúra DPA.



Mladí páchatelia odsúdení do nápravného zariadenia majú mať možnosť absolvovať päťtýždňový praktický kurz pod vedením vojenského personálu. Cieľom je uľahčiť cestu k zamestnaniu alebo k dobrovoľnej vojenskej službe mladým ľuďom od 13 do 25 rokov, ktorí mali problémy so zákonom.



Vláda plánuje zamestnať vojenských vyslúžilcov, ktorí budú dohliadať na mladých ľudí a podľa svojich skúsenosti pre nich vytvoria dobrovoľné vojenské kurzy.



Od decembra 2021 sa konajú štvortýždňové kurzy s vojenskými cvičeniami v prírode, kde si účastníci osvojujú vojenské a civilné zručnosti pod vedením bývalých príslušníkov vojenskej akadémie Saint-Cyr Coëtquidan.



Francúzske vojenské námorníctvo zorganizovalo vlastné týždenné kurzy zamerané na budovanie zmyslu pre zodpovednosť, tímového ducha a rešpektovanie autorít. Ich účastníci si napríklad precvičujú záchranu na mori alebo sa dozvedajú o námorných zručnostiach a možnostiach vstupu do námorníctva.