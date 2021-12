Francúzski občania predložili vláde záverečnú správu ku CoFoE

Brusel 6. decembra (TASR) - Francúzska vláda už má k dispozícii národnú záverečnú správu ako vklad do prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Vyplýva to z tlačovej správy Stáleho zastúpenia Francúzska pri Európskej únii v Bruseli.



Správa je súhrnom výsledkov 18 regionálnych konferencií a vyše 50.000 online návrhov zo strany bežných občanov či organizácií.



V priebehu septembra a októbra sa naprieč Francúzskom konalo 18 regionálnych konferencií, na ktorých sa zišlo takmer 800 náhodne vyžrebovaných občanov. Účastníkom bola položená otázka "Aké zmeny ako francúzski občania chcete pre Európu?".



Na záver tohto procesu sa 100 občanov delegovaných spomedzi pôvodných 800 v období od 15. do 17. októbra stretlo na pôde Sociálneho, ekonomického a environmentálneho výboru (CESE), ktorý združuje zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov a záujmových organizácií, aby prediskutovali zmeny požadované občanmi v regiónoch a skoncipovali celonárodné zhrnutie občianskych návrhov.



Tento proces občianskych konzultácií viedol k vytvoreniu občianskeho monitorovacieho výboru, ktorý združuje 14 občanov z regionálnych konferencií a jedného zástupcu online platformy "Parole Aux Jeunes" (Dialóg s mladými) zriadenej pri príležitosti CoFoE.



Občiansky monitorovací výbor 29. novembra predložil záverečnú správu z občianskych konzultácií ministrovi pre európske záležitosti Clémentovi Beaunemu a ministrovi zodpovednému za vzťahy s parlamentom a občiansku účasť Marcovi Fesneauovi. Túto udalosť prostredníctvom videoprenosu sledovalo vyše 1000 francúzskych občanov, ktorí boli zapojení do prípravy hlavných záverov tohto príspevku o budúcnosti Európy, a členovia výboru s oboma ministrami prediskutovali ďalšie kroky v rámci procesu CoFoE.



Záverečná správa znamená príspevok francúzskych občanov ku Konferencii o budúcnosti Európy. Tento príspevok občanov sa premietne do záverov CoFoE, ktoré by podľa pôvodných plánov mali byť známe na jar 2022, ako aj do priorít nadchádzajúceho francúzskeho predsedníctva v Rade Európskej únie (1 január - 30. jún 2022).