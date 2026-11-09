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Francúzski odborári plánujú ďalší štrajk, školáci pokračujú v utorok
Táto výzva na štrajk sa objavila po skončení sociálnej konferencie, ktorá sa konala v pondelok v sídle vlády v Paríži za účasti zástupcov odborov a zamestnávateľov.
Autor TASR
Paríž 9. novembra (TASR) - Francúzske odborové organizácie vyzvali na ďalší deň štrajkov a protestov vo verejnom sektore, ktorý sa má uskutočniť v utorok 17. novembra. Žiadajú najmä zvýšenie platov a odmietajú plánované zmrazenie hodnoty platového bodu vo verejnej správe. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia odborov zverejneného v pondelok a citovaného webom denníka Le Monde, píše TASR.
Táto výzva na štrajk sa objavila po skončení sociálnej konferencie, ktorá sa konala v pondelok v sídle vlády v Paríži za účasti zástupcov odborov a zamestnávateľov. Vláda na nej oznámila zvýšenie minimálnej mzdy (SMIC) o 0,6 percenta nad rámec automatického zvýšenia vyplývajúceho z rastu cien, ktoré predstavuje jedno percento.
Minimálna mzda tak od 1. decembra, namiesto pôvodne plánovaného 1. januára, dosiahne približne 1502 eur v čistom mesačne. Celkovo sa zvýši približne o 24 eur, čo je výrazne menej, než požadovali odborové organizácie. Francúzska demokratická konfederácia práce (CFDT) žiadala zvýšenie o 100 eur a Všeobecná konfederácia práce (CGT) zhruba o 150 eur.
Francúzska vláda chce na zamestnávateľov vyvíjať tlak, aby o zvyšovaní platov so zamestnancami rokovali viac. Ešte tento týždeň plánuje vydať nariadenie, podľa ktorého budú mať firmy v odvetviach s nízkymi mzdami menšie úľavy na odvodoch. Týkať sa to má najmä odvetví, v ktorých mzdy zostávajú pod úrovňou minimálnej mzdy.
Generálna tajomníčka CFDT Marylise Léonová označila výsledky sociálnej konferencie za „nedostatočné“. Ocenila však, že po prvý raz chce vláda časť pomoci podnikom podmieniť tým, či budú rokovať o zvyšovaní miezd v jednotlivých odvetviach.
Šéfka CGT Sophie Binetová považuje vládne opatrenia za „omrvinky“. Upozornila, že minimálna mzda sa má už 1. januára automaticky zvýšiť približne o 18 eur.
Vláda okrem zvýšenia minimálnej mzdy oznámila aj predĺženie príspevku na pohonné látky do roku 2027. Zamestnávatelia ho môžu poskytovať zamestnancom až do výšky 1000 eur bez daňového zaťaženia. Vláda navrhla aj zvýšenie sumy, do ktorej sú príplatky za nadčasy oslobodené od daní, na 10.000 eur.
Francúzsky premiér Sébastien Lecornu má v pondelok popoludní v programe dve stretnutia za účasti ministra školstva Édouarda Geffraya a ministra vysokého školstva Philippa Baptista.
Na prvom sa zúčastňujú zástupcovia stredoškolských a študentských organizácií. Druhé stretnutie bude ustanovujúcim zasadnutím výboru pre reformu systému Parcoursup - celoštátneho online systému, prostredníctvom ktorého sa maturanti a ďalší záujemcovia hlásia na vysoké školy a vyberajú si študijné programy. Platforma slúži na podávanie prihlášok, výber preferovaných odborov a oznamovanie výsledkov prijímacieho konania. Jej fungovanie a pravidlá prijímania uchádzačov sú vo Francúzsku predmetom pravidelných diskusií, reforiem a kritiky.
Ešte pred skončením sociálnej konferencie vyzvala spoločná platforma odborových a študentských organizácií, združujúca zástupcov stredoškolákov, vysokoškolákov a učiteľov, na ďalšie protesty, ktoré sa majú konať v utorok.
Pondelkové protesty sa prejavili len v obmedzenej miere – o 09:30 h bolo vo Francúzsku zablokovaných 31 z 3700 stredných škôl, teda 0,8 percenta, oznámilo ministerstvo školstva.
Táto výzva na štrajk sa objavila po skončení sociálnej konferencie, ktorá sa konala v pondelok v sídle vlády v Paríži za účasti zástupcov odborov a zamestnávateľov. Vláda na nej oznámila zvýšenie minimálnej mzdy (SMIC) o 0,6 percenta nad rámec automatického zvýšenia vyplývajúceho z rastu cien, ktoré predstavuje jedno percento.
Minimálna mzda tak od 1. decembra, namiesto pôvodne plánovaného 1. januára, dosiahne približne 1502 eur v čistom mesačne. Celkovo sa zvýši približne o 24 eur, čo je výrazne menej, než požadovali odborové organizácie. Francúzska demokratická konfederácia práce (CFDT) žiadala zvýšenie o 100 eur a Všeobecná konfederácia práce (CGT) zhruba o 150 eur.
Francúzska vláda chce na zamestnávateľov vyvíjať tlak, aby o zvyšovaní platov so zamestnancami rokovali viac. Ešte tento týždeň plánuje vydať nariadenie, podľa ktorého budú mať firmy v odvetviach s nízkymi mzdami menšie úľavy na odvodoch. Týkať sa to má najmä odvetví, v ktorých mzdy zostávajú pod úrovňou minimálnej mzdy.
Generálna tajomníčka CFDT Marylise Léonová označila výsledky sociálnej konferencie za „nedostatočné“. Ocenila však, že po prvý raz chce vláda časť pomoci podnikom podmieniť tým, či budú rokovať o zvyšovaní miezd v jednotlivých odvetviach.
Šéfka CGT Sophie Binetová považuje vládne opatrenia za „omrvinky“. Upozornila, že minimálna mzda sa má už 1. januára automaticky zvýšiť približne o 18 eur.
Vláda okrem zvýšenia minimálnej mzdy oznámila aj predĺženie príspevku na pohonné látky do roku 2027. Zamestnávatelia ho môžu poskytovať zamestnancom až do výšky 1000 eur bez daňového zaťaženia. Vláda navrhla aj zvýšenie sumy, do ktorej sú príplatky za nadčasy oslobodené od daní, na 10.000 eur.
Francúzsky premiér Sébastien Lecornu má v pondelok popoludní v programe dve stretnutia za účasti ministra školstva Édouarda Geffraya a ministra vysokého školstva Philippa Baptista.
Na prvom sa zúčastňujú zástupcovia stredoškolských a študentských organizácií. Druhé stretnutie bude ustanovujúcim zasadnutím výboru pre reformu systému Parcoursup - celoštátneho online systému, prostredníctvom ktorého sa maturanti a ďalší záujemcovia hlásia na vysoké školy a vyberajú si študijné programy. Platforma slúži na podávanie prihlášok, výber preferovaných odborov a oznamovanie výsledkov prijímacieho konania. Jej fungovanie a pravidlá prijímania uchádzačov sú vo Francúzsku predmetom pravidelných diskusií, reforiem a kritiky.
Ešte pred skončením sociálnej konferencie vyzvala spoločná platforma odborových a študentských organizácií, združujúca zástupcov stredoškolákov, vysokoškolákov a učiteľov, na ďalšie protesty, ktoré sa majú konať v utorok.
Pondelkové protesty sa prejavili len v obmedzenej miere – o 09:30 h bolo vo Francúzsku zablokovaných 31 z 3700 stredných škôl, teda 0,8 percenta, oznámilo ministerstvo školstva.