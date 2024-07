Francúzski odborári upozorňujú na nebezpečenstvo vlády krajnej pravice

Paríž 2. júla (TASR) - Vplyvné odborové združenie vo Francúzsku vyzvalo v utorok na blokovanie krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) v druhom kole predčasných parlamentných volieb, ktoré sa bude konať túto nedeľu 7. júla, informuje TASR.



Generálna tajomníčka Francúzskej demokratickej konfederácie práce (CFDT) Marylise Léonová v utorok vo vysielaní stanice France Info ozrejmila, že odborárski aktivisti chcú v čase zostávajúcom do volieb "urobiť všetko" pre to, aby sa RN nedostalo k moci.



Ozrejmila, že CFDT nechce nikoho poučovať, ale má v úmysle "vysvetľovať, že byť odborárom CFDT je nezlučiteľné s hlasovaním za RN". Strana RN vedená Jordanom Bardellom podľa nej obhajuje rozdeľovanie spoločnosti, diskrimináciu, segregáciu a nacionalizmus.



Léonová dodala, že pre CFDT je hypotéza o nástupe RN k moci "príliš nebezpečná", preto odborári "musia biť na poplach".



"Ak sa Národné zhromaždenie dostane k moci, na stole bude aj otázka samotnej existencie odborových organizácií," upozornila Léonová.



Znepokojenie v súvislosti s výsledkami prvého kola parlamentných volieb vo Francúzsku, ktoré vyhralo RN, vyjadrili medzičasom aj odborári z organizácií Všeobecná konfederácia práce (CGT), Národný zväz nezávislých odborov (UNSA), Solidárni, Zjednotený odborový zväz (FSU), Roľníckej konfederácie a Únie nezávislých a malých podnikov.



Generálne tajomníčky CGT a CFDT - Sophie Binetová a Marylise Léonová - sa zhodli, že voči nebezpečenstvu nástupu krajnej pravice neobstoja žiadne politické kalkulácie. Vyzvali preto kandidátov, ktorí v prvom kole skončili na nižšom ako treťom mieste a v druhom kole nemajú šancu uspieť, aby svoju kandidatúru stiahli v prospech toho politika, ktorý by tak dostal šancu poraziť zástupcu krajnej pravice.