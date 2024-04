Francúzski pašeráci dovážajú väzňom tovar pomocou dronov

Paríž 5. apríl (TASR) - Francúzski väzni si už pár rokov ilegálne objednávajú dodávky nelegálneho tovaru pomocou dronov priamo do väznice. Najčastejšie to bývajú mobilné telefóny a drogy, ale aj donášky jedla či knihy. Využívajú sa pri tom sociálne siete ako Snapchat. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa strážnikov väznice prebehnú ročne stovky takýchto donášok. Dominique Gombert z Odborového zväzu väzenskej stráže dodáva, že sa to nedeje iba v pevninskom Francúzsku, ale aj v zámorských teritóriách. Minulý rok bolo nad väzenskými zariadeniami zaznamenaných viac ako 1.000 dronov, pričom len približne 400 z nich bolo "zneškodnených," povedal zdroj blízky väznici.



Policajtom sa už podarilo zastaviť niekoľko väčších nelegálnych operácií ako "Drone2France", ktorá zásobovala viac ako 12 väzníc vo Francúzsku a Belgicku alebo "Air Colis".



Francúzske orgány sa proti tomuto problému snažili zakročiť už v rokoch 2019 a 2021 a kúpili špeciálne zariadenia na lepšiu detekciu a zneškodnenie dronov. Gombert poznamenal, že pašeráci sú stále vynaliezavejší a nachádzajú spôsoby, ako protiopatrenia obísť.



Na juhu Francúzska väzenskí strážcovia zachytili niekoľko balíkov dovezených dronmi priamo k celám. "Doletia s nimi takmer priamo do okna cely," povedal generálny tajomník jedného z odborových zväzov väzenských strážnikov Wilfried Fonck.



Takáto operácia si vyžaduje operátora dronu, ktorý sa nachádza dva až tri kilometre od väznice a spolupáchateľov, ktorí dávajú pozor. Pašovanie prebieha najmä v noci, pričom väzeň dron naviguje pomocou svetelného signálu z okna. Za jeden balík väzni zaplatia približne 450 EUR.



Kontraband môže mať maximálne 350 gramov, pretože väčšina dronov sú bežné typy kúpené cez internet. Na juhu Francúzska však našli strážcovia balíky, ktoré obsahovali 100 gramov kokaínu a 700 gramov marihuany.



Situácia je o niečo vážnejšia v iných krajinách, napríklad v Ekvádore polícia v septembri 2023 zneškodnila bezpilotné lietadlo s výbušninami na streche väzenia s maximálnym stupňom stráženia.