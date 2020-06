Francúzska polícia protestovala proti názoru, že polícia je rasistická

Paríž 13. júna (TASR) - Príslušníci francúzskej polície v piatok už druhý deň pokračovali vo svojom proteste, ktorý je reakciou na tvrdenia časti verejnosti i vedenia rezortu vnútra, že v radoch polície dochádza k prejavom rasizmu.



Ako v noci na sobotu informovala agentúra AFP, niekoľko desiatok policajtov v piatok zablokovalo premávku na rušnej parížskej triede Champs-Elysées.



Podobné pochody sa v piatok konali aj napr. v mestách Rennes, Bordeaux, Marseille i ďalších, kde policajti odhadzovali putá a iné služobné vybavenie, pričom žiadali demisiu ministra vnútra Christopha Castanera a prijatie u prezidenta Emmanuela Macrona a jeho podporu.



Minister Castaner tento týždeň pobúril policajtov, keď avizoval "nulovú toleranciu" voči prejavom rasizmu v polícii, pričom však zdôraznil, že "francúzska polícia nie je ako americká".



Castaner to vyhlásil po tom, ako sa 2. júna asi 20.000 ľudí zhromaždilo pred budovou súdneho dvora v Paríži v reakcii na protesty prebiehajúce v Spojených štátoch od násilnej smrti Afroameričana Georgea Floyda.



Francúzsky minister vnútra tiež avizoval, že polícia už nebude môcť používať škrtiaci chvat pri zadržiavaní podozrivých. Mnohí policajti to považujú za neprístupný ústupok, ktorý by mohol zvýšiť ich ohrozenie pri výkone služby.



Súčasťou chystanej policajnej reformy podľa Castanera bude i odporúčanie, aby nadriadení v prípade policajtov alebo príslušníkov žandarmérie podozrivých z rasizmu vždy uvažovali o postavení mimo služby. Minister chce presadiť aj aktívnejšie využívanie osobných kamier pri práci polície. Reformovať chce aj policajnú inšpekciu.



Nové protesty proti údajnému policajnému násiliu a rasizmu by sa v Paríži a ďalších mestách mali konať v sobotu.



Niektoré policajné odbory pohrozili, že v reakcii na súčasný postoj časti verejnosti k policajným zložkách budú vykonávať iba minimum svojich povinností - vo Francúzsku majú totiž príslušníci orgánov činných v trestnom konaní zakázané štrajkovať.



Prezident Macron má v nedeľu predniesť ďalší televízny príhovor - očakáva sa, že v ňom bude komentovať aj tento najnovší vývoj v krajine, uviedol denník Le Parisien.