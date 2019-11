Francúzski poľnohospodári balíkmi sena zablokovali Champs-Élysées

Paríž 27. novembra (TASR) - Stovky francúzskych poľnohospodárov vyrazili v stredu traktormi na cesty v metropolitnej oblasti Ile-de-France, aby upozornili na situáciu v agrosektore a domáhali sa vyšších platieb za svoju produkciu od obchodných reťazcov. Apelujú tiež, aby médiá i verejnosť skoncovali s očierňovaním - agribashingom -, ktorého sú údajne obeťami.



Farmári najprv svojimi traktormi a strojmi spomalili premávku na obchvate okolo Paríža. Neskôr balíkmi sena zhodenými na vozovku prerušili dopravu na rušnej tepne Champs-Élysées, pričom sa domáhajú, aby ich zástupcov prijali v Elyzejskom paláci, ktorý je sídlom hlavy štátu.



Podľa spravodajského portálu LCI balíky sena pristáli aj pred vychytenou reštauráciou Fouquet, ktorú nedávno otvorili po rekonštrukcii nutnej po nájazde radikálov z protivládneho hnutia žltých viest.



Minister poľnohospodárstva Didier Guillaume v stredu ráno pre rozhlasovú stanicu Europe 1 vyhlásil, že "rozumie hnevu poľnohospodárov a podporuje ich akciu". "Chápem, že toho majú už dosť," uviedol a dodal, že štát poľnohospodárom pomáha v prechode k eko- a biovýrobe.



Podobný protest ako v Paríži sa v stredu konal aj v Lyone i ďalších mestách, dodal portál LCI.



Ako pripomenula agentúra AFP, táto protestná akcia sa koná v čase, keď obchodné reťazce a výrobcovia potravín začínajú každoročné rokovania o cenách.



Poľnohospodári tvrdia, že ich odvetviu hrozí zánik. Upozorňujú, že Francúzsko tým príde o potravinovú sebestačnosť. Kritizujú ochrancov zvierat, ktorí často bez povolenia kontrolujú podmienku chovu zvierat, škandalizujú chovateľov a odrádzajú zákazníkov od nákupu daných produktov. Niektoré z noriem uplatňovaných pri chove zvierat vo Francúzsku sú pritom jedny z najprísnejších.



Poľnohospodári kritizujú aj vyhlášky o zákaze používania pesticídov - napríklad v blízkosti ľudských obydlí. Poukazujú na to, že sa im takto zmenšuje osiata plocha, čím prichádzajú o časť príjmov, pričom na dôvažok čelia kritike za to, že pesticídy ešte vôbec používajú.



Mnohí poľnohospodári sa tiež sťažujú na pokles svojich príjmov, ktorý čiastočne spôsobuje cenová vojna veľkých obchodných reťazcov.



Pripomínajú tiež, že táto situácia má za následok aj to, že prakticky každý deň sa objaví správa o samovražde poľnohospodára, ktorý sa ocitol v bezvýchodiskovej ekonomickej situácii. Mnohých ďalších postihol krach alebo podnikanie v agrosektore vzdali.