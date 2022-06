Francúzski poslanci chcú právo na interrupciu zakotviť v ústave

Paríž 25. júna (TASR) - Skupina francúzskych poslancov patriacich k strane prezidenta Emmanuela Macrona chce predložiť návrh zákon, ktorým sa vo francúzskej ústave zakotvilo právo na interrupciu. Podľa agentúry AP o tom v sobotu informovali poslankyne Marie-Pierre Rixainová a Aurore Bergéová, ktorá v parlamente vedie poslaneckú skupinu Macronovej strany Republika v pohybe (LREM).



Tento návrh sa objavil po tom, ako Najvyšší súd USA v piatok zrušil rozhodnutie spred 50 rokov a zbavil ženy ústavnej ochrany práva na interrupciu.



Právo na interrupciu vo Francúzsku je už zapísané v zákone z roku 1975. Ústavný zákon - podľa Rixainovej - vo Francúzsku upevní právo na interrupciu pre budúce generácie. "To, čo sa stalo inde, sa nesmie stať vo Francúzsku," zdôraznila Rixainová.



Bergéová uviedla, že "práva žien sú stále krehké a sú pravidelne spochybňované". Poukázala pritom na nových poslancov za krajne pravicové Národné združenie (RN), ktorí sú "zarytými odporcami prístupu žien k interrupciám". Aj vzhľadom na to si Bergéová myslí, že Francúzsko by v tejto oblasti nemalo riskovať a malo by zaistiť právo na interrupciu jeho ukotvením do ústavy.



Návrh zákona by mal obsahovať ustanovenie, ktoré by znemožnilo "zbaviť osobu práva na prerušenie tehotenstva," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré zverejnila dvojica poslankýň.



Bergéová označila rozhodnutie Najvyššieho súdu USA za "katastrofálne pre ženy na celom svete". Vo vysielaní rozhlasu France Info pripomenula, že "každých deväť minút zomrie jedna žena, pretože potrat jej bol vykonaný nesprávne, nebezpečným spôsobom".



Ľavicový blok Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES) oznámil svoj zámer predložiť podobný návrh zákona v piatok večer.



"Aby sme zabránili akémukoľvek obmedzovaniu základného práva, ktorým je interrupcia vo Francúzsku, navrhneme v pondelok NUPES, aby predložila návrh zákona na jej zakotvenie v ústave," oznámilo vedenie NUPES na Twitteri.



Samotný Macron vyjadril ženám v Spojených štátoch solidaritu v súvislosti s rozhodnutím Najvyššieho súdu, ktoré pravdepodobne povedie k zákazu interrupcií v približne polovici štátov americkej Únie.



Macron uviedol, že toto rozhodnutie narúša slobody žien. "Interrupcia je základným právom všetkých žien. Musí byť chránené," napísal francúzsky prezident v piatok neskoro večer v príspevku na Twitteri.



V januári sa Macron zmienil o svojom želaní začleniť právo na interrupciu do Charty základných práv Európskej únie. S týmto návrhom prišiel deň po zvolení Roberty Metsolovej, známej svojím negatívnym postojom k potratom, za šéfku Európskeho parlamentu.