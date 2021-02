Francúzski poslanci odobrili návrh zákona o islamskom extrémizme

Paríž 16. februára (TASR) - Poslanci dolnej komory francúzskeho parlamentu v utorok odsúhlasili návrh zákona o boji proti extrémizmu a "islamskému separatizmu", ktorý vláda prezentuje ako reakciu na náboženské skupiny pokúšajúce sa o podkopávanie sekulárneho charakteru štátu. Informovala o tom agentúra AFP.



Zmenu legislatívy presadzujú najmä členovia vládnej strany prezidenta Emmanuela Macrona, ktorí aj veľkou mierou prispeli k odobreniu návrh zákona v Národnom zhromaždení pomerom hlasov 347:151, zatiaľ čo 65 poslancov sa hlasovania zdržalo.



O návrhu zákona však teraz budú hlasovať poslanci Senátu, hornej komory francúzskeho parlamentu, v ktorej členovia vládnej strany na rozdiel od Národného zhromaždenia nemajú väčšinu.



"Je to extrémne silná sekulárna ofenzíva," vyjadril sa francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin v rozhovore pre rádio RTL tesne pred parlamentným hlasovaním. "Ide o tvrdý text... ale potrebný pre republiku," dodal.



Prezident Macron presadzuje legislatívu, ktorá by sprísnila pravidlá v otázkach od náboženského vzdelávania až po polygamiu, po sérii útokov spáchaných extrémistami koncom minulého roka. Ľavica však tvrdí, že predmetný návrh zákona stigmatizuje moslimov, kým podľa pravice sa tým nerieši podstata problémov.



V prípade definitívneho schválenia by zákon rozšíril právomoci štátu pri uzatváraní bohoslužobných miest a náboženských škôl, ako aj zakazovaní činnosti extrémistických kazateľov.



Sporná legislatíva je označovaná za návrh zákona namiereného proti separatizmu, keďže ministri sa obávajú, že radikálni moslimovia vytvárajú komunity separujúce sa od neochvejne sekulárnej identity Francúzska. Tento návrh zákona je zároveň ostro kritizovaný v moslimských krajinách.



Návrh zákona bol pripravený na diskusiu už pred októbrovou vraždou stredoškolského učiteľa Samuela Patyho, ktorého dekapitovali na ulici po tom, ako svojim žiakom na hodine ukazoval karikatúry proroka Mohameda. Vražda, ktorú po prudkej mediálnej kampani proti učiteľovi spáchal 18-ročný Čečen, však dala tomuto návrhu nový impulz.