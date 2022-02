Francúzski poslanci schválili interrupcie do 14. týždňa tehotenstva

Paríž 23. februára (TASR) - Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila v stredu novelu interrupčného zákona, ktorá povoľuje umelé prerušenie tehotenstva do 14. týždňa, teda o dva týždne dlhšie ako v súčasnosti. Informovala o tom agentúra DPA.



"V čase, keď viaceré krajiny spochybňujú toto základné právo žien, som hrdý na to, že Francúzsko ho potvrdzuje a rozširuje," povedal minister zdravotníctva Olivier Véran, odkazujúc podľa DPA na obmedzovanie prístupu k interrupciám napríklad v Poľsku.



Predĺženie lehoty, v ktorej je možné legálne prerušiť tehotenstvo z 12 na 14 týždňov od počatia, je však najmä snahou Paríža vyriešiť problém dlhých čakacích lehôt na tento zákrok, ktoré donútili mnoho žien absolvovať ho v zahraničí. Spôsobuje ho nedostatok lekárov, ako aj zatváranie interrupčných stredísk vo Francúzsku.



Novela zákona tiež rozšíri právo pôrodných asistentiek vykonávať interrupcie, ktoré doteraz mohli len podať potratovú tabletku. Napriek pôvodným plánom však novela ponecháva lekárom právo uplatniť výhradu vo svedomí a odmietnuť vykonať interrupciu.



O predmetnej novele interrupčného zákona sa vo Francúzsku diskutovalo od októbra 2020. Francúzsky prezident Emmanuel Macron je proti predĺženiu lehoty na vykonanie interrupcie do 14. týždňa tehotenstva, pripomína DPA.



Zákon kritizovali aj niektorí zdravotníci, podľa ktorých by dlhé čakanie na prerušenie tehotenstva vyriešila skôr investícia do interrupčných kliník, ako predĺženie lehoty.