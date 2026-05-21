NECHALI ICH NAPOSPAS OSUDU: Svoje deti vysadili na ceste a odišli
Lisabon 21. mája (TASR) - Dve francúzske deti vo veku tri a päť rokov našli ponechané napospas na poľnej ceste v Portugalsku, kde ich pravdepodobne zámerne vysadili ich rodičia, uviedli viaceré portugalské médiá. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy denníka Bild.
Podľa správ tamojších médií deti našli v utorok vo večerných hodinách na ceste číslo 253 medzi mestami Alcácer do Sal a Comporta. V regióne vládnu v tomto večernom čase ešte takmer 30-stupňové horúčavy, poznamenal nemecký denník.
Deti bez sprievodu, pobehujúce popri prašnej ceste a volajúce o pomoc, zbadal náhodný svedok Alexandre Quintas, ktorý prechádzal okolo autom. Okamžite zastavil a zistil, že deti sú opustené a majú pri sebe ovocie, vodu a náhradné oblečenie.
Svedok pre spravodajskú stanicu SIC Notícias spresnil, že päťročný chlapec na neho prehovoril po francúzsky a povedal, že rodičia jeho i jeho trojročnú sestru opustili.
„Keď som videl, ako majú pobalené ruksaky, hneď som vedel, že deti boli vysadené,“ dodal Quintas. V každom ruksaku bol jeden pomaranč, fľaša vody a náhradné oblečenie.
Chlapec tiež uviedol, že nevlastný otec zaviazal obom deťom oči a následne ich spolu s ich matkou zaviedli k zalesnenej oblasti pri ceste. „Deťom povedali, že tam majú hľadať nejakú hračku,“ dodal svedok. Keď si však súrodenci dali po určitom čase pásku z očí dole, matka aj nevlastný otec boli preč.
Quintas odviezol deti na bezpečné miesto a následne zalarmoval políciu, píše Bild. Policajti ich odviezli do nemocnice, kde sa podrobili lekárskej prehliadke. Úrady zistili, že deti pochádzajú z Francúzska, neboli však nahlásené ako nezvestné.
Súrodencom sa napriek okolnostiam darí dobre a aktuálne sa nachádzajú v priestoroch francúzskeho veľvyslanectva. Úradom sa medzičasom podarilo identifikovať aj rodičov, nebolo však bezprostredne jasné, či sa ich už podarilo nájsť a vypočuť.
Prokuratúra postúpila prípad na súd pre mladistvých, vyšetrovanie stále prebieha.
