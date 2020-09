Francúzski vojaci náhodne zabili civilistu

Paríž 2. septembra (TASR) - Francúzska armáda oznámila, že jej sily v Mali v utorok náhodne zabili miestneho civilistu, keď sa zo zeme odrazili guľky z varovných výstrelov. Informovala o tom agentúra DPA.



Generálny štáb francúzskej armády uviedol, že k incidentu došlo, keď vojaci pôsobiaci v rámci misie Barkhane, ktorej úlohou je boj proti džihádistom v regióne, videli, ako sa k ich kolóne blíži vysokou rýchlosťou autobus. Vystrelili varovné výstrely do vzduchu. Autobus sa však nezastavil, vystrelili preto ďalšie varovné výstrely do zeme. Dve guľky sa ale odrazili, prenikli cez čelné sklo a zranili troch cestujúcich, jedného vážne. Ťažko zraneného civilistu previezli do francúzskej vojenskej nemocnice v neďalekom meste Gao, tam však neskôr zomrel, dodala armáda.



Francúzsko v rámci svojej misie Barkhane nasadilo v rozľahlom regióne Sahel približne 5100 vojakov, aby podporili miestne sily proti islamistickým skupinám.



Nová malajská vojenská junta, ktorá minulý mesiac zosadila prezidenta Ibrahima Boubacara Keitu, uviedla, že je ochotná pokračovať v spolupráci s francúzskymi silami.