Francúzski vojaci sa stiahli zo základne v malijskom meste Timbuktu

Timbuktu 15. decembra (TASR) - Francúzski vojaci sa v utorok večer stiahli z malijského mesta Timbuktu a základňu, na ktorej pôsobili osem rokov, odovzdali malijskej armáde.



Agentúra AFP pripomenula, že práve v Timbuktu oznámil 2. februára roku 2013 vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande začiatok francúzskej vojenskej operácie, ktorej cieľom bolo vyhnať z oblasti Sahelu džihádistických povstalcov.



Televízia France 24 pripomenula, že po triumfálnom oslobodení Timbuktu, ktoré Hollande označil za "najlepší deň (svojho) politického života", nasledovalo niekoľko mesiacov prenasledovania džihádistov v okolitých horách. Nasledujúci rok sa operácia Serval premenovala na Barkhane s mandátom rozšíreným aj na susedné krajiny.



Takmer o deväť rokov neskôr rozšírili džihádistické skupiny svoj vplyv v sahelskom buši, zatiaľ čo Paríž, ktorý čelí rastúcemu nepriateľstvu v regióne, oznámil znižovanie svojej angažovanosti v Saheli do konca roku 2022.



Francúzska armáda tak bude mať k dispozícii šesť bojových lietadiel aj šesť bezpilotných lietadiel. Kontingent jej 5100 príslušníkov sa čoskoro zníži na 3000, pričom budú mať na starosti región veľký ako Európa.



Francúzski vojaci sa predtým stiahli z dvoch iných základní v Mali - z miest Kidal a Tessalit.



Západní bezpečnostní predstavitelia a diplomati tvrdia, že do buša sa vrátila určitá "stabilita", aj keď nie je jasné, či ide o dôsledok angažovanosti Francúzska alebo pôsobenia OSN.



Svoju rolu však podľa nich zrejme zohráva aj "akceptovanie ne-štátnych aktérov", čo je "eufemizmus používaný pre džihádistov", pri správe verejných vecí, kde už štát nie je zastúpený.



France 24 s odvolaním sa na bilanciu OSN uviedla, že počet útokov proti civilistom je v regióne najnižší od roku 2015, keď boli podpísané mierové dohody medzi Bamakom a povstaleckými skupinami na severe.



Na svoje obvyklé stanovištia sa vrátili utečenci z radov nomádov, ktorí pred džihádistami utiekli do Mauritánie či Alžírska. Školy, zatvorené pod tlakom džihádistov, sa za určitých podmienok mohli znovu otvoriť. "Došlo k celkovo pozitívnemu vývoju," konštatoval vedúci misie OSN v Mali Ricardo Maia.