Francúzski vojaci sa stiahnu z Nigeru do konca roka, potvrdila armáda

Niamey 20. októbra (TASR) - Francúzska armáda v piatok potvrdila, že jej príslušníci opustia západoafrický štát Niger do konca tohto roka. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron koncom septembra oznámil, že 1400 francúzskych vojakov sa z Nigeru stiahne do konca roka. "Cieľ z prezidentského vyhlásenia o odchode k 31. decembru bude naplnený," povedal v piatok generál Eric Ozanne na tlačovej konferencii v nigerskom hlavnom meste Niamey.



Francúzsko začalo svojich vojakov z Nigeru sťahovať minulý týždeň. Reaguje tým na po júlové zvrhnutie prezidenta Mohameda Bazouma, kľúčového spojenca Francúzska a Západu v regióne Sahel. Armáda vo štvrtok oznámila, že prvý cestný konvoj s vojakmi z Nigeru dorazil do susedného Čadu.



Francúzska armáda v Nigeri pomáhala v rámci širšieho boja proti džihádistom v africkom región Sahel.