Francúzski vojaci v Mali zabili veliteľa miestnej odnože al-Káidy

Paríž 7. marca (TASR) - Francúzske jednotky v Mali zabili vysoko postaveného vodcu organizácie al-Káida v islamskom Maghribe (AQIM) Jahjá Džuadího, ktorý bol zodpovedný za financie a logistickú podporu. Informovala o tom agentúra AFP.



Džuadí, známy aj ako abú Ammar Džazajri, bol alžírskeho pôvodu. K džihádistickým povstalcom v Alžírsku sa pridal v roku 1994. Pôsobil i ako vojenský poradca emira AQIM Abdala Málika Drukdála, ktorého v júni roku 2020 zneškodnili francúzske jednotky.



Džuadí prišiel o život v noci na 26. februára pri operácii, ktorú francúzske jednotky z misie Barkhane podnikli v oblasti ležiacej asi 160 kilometrov severne od Timbuktu.



"Bol zneškodnený zásahom na zemi za podpory prieskumného a útočného vrtuľníka Tiger a dvoch francúzskych bezpilotných lietadiel," uvádza sa vo vyhlásení francúzskej armády zverejnenom v pondelok v Paríži, citovanom spravodajským webom Ouest-france.fr a monitorovanom TASR.



Francúzska armáda vo svojom vyhlásení konštatovala, že Džuadího "neutralizácia je novým významným taktickým úspechom síl Barkhane". Tie sú podľa vyhlásenia "naďalej odhodlané pokračovať v boji proti ozbrojeným teroristickým skupinám so svojimi sahelskými, európskymi a severoamerickými spojencami", a to aj napriek pokračujúcemu sťahovaniu 2400 francúzskych vojakov, ktorí boli vyslaní do Mali a sú súčasťou kontingentu 4600 mužov pôsobiacich v oblasti Sahelu.



Francúzsko a jeho európski partneri zdôvodnili stiahnutie svojich vojakov z Mali "viacnásobnými obštrukciami" malijskej junty, ktorá sa chopila moci dvomi prevratmi - v rokoch 2020 a 2021.



V posledných mesiacoch dorazili do Mali početné posily, ktoré malijské úrady prezentovali ako ruských inštruktorov. Západné štáty ich považujú za žoldnierov.