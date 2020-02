Francúzski vojaci v Mali zabili viac ako 30 islamistických militantov

Paríž 7. februára (TASR) - Viac než 30 islamských militantov zabili vo štvrtok a piatok v Mali francúzski vojaci počas troch samostatných operácií namierených proti skupinám s väzbami na teroristickú sieť al-Káida a extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS).



Informovala o tom tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na francúzske ozbrojené sily.



Francúzsko, bývalá koloniálna veľmoc v mnohých krajinách západnej Afriky, má v danom regióne približne 4500 vojakov, ktorí pôsobia v rámci protiteroristickej operácie Barkhane. Organizácia Spojených národov (OSN) má v Mali nasadených 13.000 príslušníkov mierových síl.



Francúzski vojaci zabili v provincii Gourma-Rharous zhruba 20 militantov, zatiaľ čo v provincii Liptako - bašte IS - zneškodnili ďalších desať džihádistov. Pri operáciách použili bezpilotné lietadlo, bojové stíhačky a útočné vrtuľníky, spresnili armádne zdroje.



Francúzske sily vlani v decembri zabili v Mali na hraniciach s Mauretániou 33 islamistov. Paríž v nedeľu vyhlásil, že na boj proti extrémistom v africkom regióne Sahel južne od Saharskej púšte vyšle ďalších 600 vojakov. Posily budú vyslané najmä do oblasti medzi Mali, Burkinou Faso a Nigerom.



Francúzsko, Spojené štáty a OSN investovali do stabilizácie Sahelu miliardy dolárov, opatrenie však malo iba malý úspech.



Malijskí vojaci budú do 10. februára opätovne nasadení v meste Kidal, dopĺňa tlačová agentúra AFP, podľa ktorej je Kidal dlhodobým symbolom nedostatočnej vládnej kontroly nad konfliktom poznačenou severnou časťou krajiny.



Povstalci obsadili väčšinu severnej časti Mali v roku 2012, čím spustili vojnu, ktorá sa medzičasom rozšírila do centrálnych oblastí Mali, ako aj do susedných štátov Burkina Faso a Niger. Napriek prítomnosti zahraničných vojakov sa situácia v regióne nezlepšuje.



