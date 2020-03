Francúzski zdravotníci, ktorí idú na pomoc kolegom, majú vlaky zadarmo

Paríž 23. marca (TASR) - Francúzski zdravotníci, ktorí v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu reagujú na žiadosti o posilnenie personálu v iných nemocniciach, budú mať vo vlakoch bezplatnú prepravu. V pondelok o tom podľa agentúry AFP informovala štátna železničná spoločnosť SNCF.



Nedostatok zdravotníckeho personálu hlásia z Paríža i iných oblasti Francúzska, kde koronavírusu SARS-CoV-2 podľahlo už 674 ľudí rátane 67-ročného lekára infikovaného začiatkom marca.



Šéf sekcie SNCF Voyages Alain Krakovitch v pondelok pre AFP povedal, že zdravotníci, ktorí môžu preukázať, že cestujú ako posila do nemocníc, budú cestovať zadarmo. Premávka vlakov v celej krajine bola po vyhlásení zákazu vychádzania výrazne obmedzená, aby sa zastavilo šírenie nového koronavírusu.



Bezplatne mohli doteraz regionálnymi vlakmi i autobusmi cestovať zdravotníci vo východnom Francúzsku. Primátor juhofrancúzskeho mesta Nice zasa rozhodol, že autobusy MHD sú odteraz určené výlučne pre zdravotníckych pracovníkov.



Vo francúzskych nemocniciach je pre koronavírus SARS-CoV-2 hospitalizovaných viac ako 7200 ľudí. V tejto situácii sa do ich prevozu z najviac postihnutých regiónov zapojila aj armáda, ktorá postavila aj niekoľko poľných nemocníc.



Francúzski lekári naliehajú na vedenie krajiny, aby predĺžilo a podľa možnosti aj sprísnilo režim zákazu vychádzania. Rozhodnutie v tejto veci by vláda prezidenta Emmanuela Macrona mala oznámiť ešte v pondelok.



Niekoľko miest v snahe zastaviť nárast počtu nakazených vyhlásilo zákaz nočného vychádzania, čo však neplatí v Paríži, kde počas víkendu naďalej fungovali obľúbené pouličné trhy, hoci s policajnými hliadkami, ktoré mali zabrániť zhlukovaniu sa väčšieho počtu ľudí.



Francúzsky parlament v nedeľu schválil návrh na vyhlásenie "stavu zdravotnej núdze". Toto opatrenie vychádza z legislatívy prijatej po teroristických útokoch vo Francúzsku z roku 2015.



Stav núdze dáva vláde väčšie právomoci v boji proti epidémii, okrem iného jej umožňuje podporovať postihnuté firmy a tiež odložiť druhé kolo komunálnych volieb. Vyhlásený bol na dva mesiace s možnosťou ďalšieho predĺženia.



Na dodržiavanie zákazu vychádzania pre väčšinu obyvateľstva, ktorý platí vo Francúzsku od minulého utorka poludnia, by mali začať dozerať aj vrtuľníky a drony. Výnimku zo zákazu predstavujú len nákupy, návštevy lekára a iné nevyhnutné prípady. Dovolené sú aj prechádzky so psami a individuálny beh. Bezdôvodný pohyb po vonku sa trestá pokutou 135 eur, pričom pri recidíve je možné uložiť pokutu 1500 eur.



Polícia uviedla, že od vyhlásenia zákazu vychádzania bolo vykonaných takmer 1,8 milióna kontrol, pričom bolo vydaných takmer 92.000 pokút.



Hovorkyňa vlády Sibeth Ndiayeová v nedeľu pripustila, že predĺženie zákazu vychádzania je "pravdepodobné". Minister školstva Jean-Michel Blanquer zasa uviedol, že vyučovanie v školách sa zrejme nezačne skôr ako 4. mája.