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Francúzski zelení: Le Penová ťažila z veľkej zhovievavosti súdu
Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý je na návšteve Sýrie, odmietol komentovať skrátenie trestu zákazu kandidovať v prípade Le Penovej.
Autor TASR
Paríž/Damask 7. júla (TASR) - Obhajca francúzskej krajne pravicovej političky Marine Le Penovej je „čiastočne spokojný“ s rozhodnutím odvolacieho súdu v Paríži, ktorý v utorok potvrdil jej vinu za spreneveru fondov Európskeho parlamentu (EP), ale zároveň zmiernil zákaz uchádzať sa o verejné funkcie, čím jej uvoľnil cestu k možnej kandidatúre na post prezidentky v budúcoročných voľbách. Informoval o tom denník Le Monde, píše TASR.
Advokát Rodolphe Bosselut dodal, že obhajoba teraz podrobne preskúma celé rozhodnutie a neskôr oznámi, či podnikne ďalšie právne kroky.
Odvolací súd po vynesení rozsudku uviedol, že pri rozhodovaní o zákaze kandidovať posudzoval primeranosť trestu s ohľadom na právo občana byť volený a aj na právo voličov slobodne si vybrať svojich kandidátov.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý je na návšteve Sýrie, odmietol komentovať skrátenie trestu zákazu kandidovať v prípade Le Penovej.
„Pre demokraciu je zdravé, aby prezident republiky nekomentoval súdne rozhodnutia, preto sa budem držať tejto zásady, o to viac, keď som v zahraničí,“ povedal Macron počas tlačovej konferencie so sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom.
V reakcii na verdikt odvolacieho súdu poslanec Socialistickej strany (PS) Boris Vallaud konštatoval, že jediným záverom, ktorý možno z tohto súdneho rozhodnutia vyvodiť, je, že Le Penová je páchateľkou trestného činu. Zdôraznil, že by si teraz mala položiť otázku, či sa páchateľ trestného činu má uchádzať o hlasy voličov a na základe toho sa rozhodnúť, či bude kandidovať vo voľbách.
„Ak sa niekto uchádza o prezidentskú funkciu, musí byť schopný vystupovať príkladne, čo v tomto prípade neplatí,“ vyhlásil aj prvý tajomník PS Olivier Faure.
Líderka strany Zelených Marine Tondelierová uviedla, že Marine Le Penová „ťažila z veľkej zhovievavosti“ zo strany justície, najmä tým, že jej odvolanie bolo prerokované veľmi rýchlo. Le Penovú označila za „privilegovanú osobu“, ktorá podľa nej mala na súde odlišné zaobchádzanie v porovnaní s bežnými účastníkmi súdnych konaní. Podľa Tondelierovej sú obmedzenia vyplývajúce z nosenia elektronického monitorovacieho náramku len ťažko zlučiteľné s vedením prezidentskej kampane.
Poslanec Francois Ruffin - odídenec z krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) - kritizoval možnosť, že by Marine Le Penová viedla predvolebnú kampaň s elektronickým monitorovacím náramkom. Podľa neho je to „ukazovateľ miery korupcie v krajine“.
„Mala by jej v tom zabrániť už samotná slušnosť a zdravý rozum,“ dodal Ruffin. Zároveň vyhlásil, že „ryba v tejto krajine smrdí od hlavy“ a Francúzi si podľa neho zvykli na „rozklad štátu“.
Generálny tajomník Komunistickej strany Francúzska Fabien Roussel si myslí, že takýto verdikt súdu - bez ohľadu na prípadnú úpravu trestu - Le Penovú diskvalifikuje z boja o hlasy francúzskych voličov.
Líderka RN bola vlani v prvostupňovom konaní odsúdená na štyri roky väzenia, z toho dva roky nepodmienečne s elektronickým dohľadom, a na päťročný zákaz kandidovať s okamžitou účinnosťou. Tento trest jej znemožňoval kandidovať na post hlavy štátu.
V odvolacom konaní Marine Le Penová dostala zákaz kandidovať na 45 mesiacov, z toho 30 mesiacov s podmienečným odkladom, takže sa - podľa všetkého - bude môcť v roku 2027 uchádzať o post hlavy štátu. Odvolací súd jej však zároveň uložil trest ročného nosenia elektronického náramku. Líderka RN pritom v minulosti podmienila svoju kandidatúru tým, že nesmie dostať trest spojený s povinnosťou nosiť elektronický náramok.
K rozsudku sa Le Penová chce vyjadriť v utorok večer v hlavnej spravodajskej relácii televízie TF1.
Ak by sa kandidatúry vzdala, farby strany by v prezidentských voľbách zastupoval jej nástupca, predseda Národného združenia (RN) Jordan Bardella.
Šéfka RN bola uznaná vinnou zo sprenevery finančných prostriedkov Európskej únie v súvislosti so svojím pôsobením europoslankyne a zo spoluúčasti na sprenevere verejných prostriedkov v čase, keď viedla RN. Okrem toho bude musieť zaplatiť pokutu vo výške 100.000 eur. Strane RN súd uložil pokutu dva milióny eur, z toho jeden milión eur s podmienečným odkladom.
Advokát Rodolphe Bosselut dodal, že obhajoba teraz podrobne preskúma celé rozhodnutie a neskôr oznámi, či podnikne ďalšie právne kroky.
Odvolací súd po vynesení rozsudku uviedol, že pri rozhodovaní o zákaze kandidovať posudzoval primeranosť trestu s ohľadom na právo občana byť volený a aj na právo voličov slobodne si vybrať svojich kandidátov.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý je na návšteve Sýrie, odmietol komentovať skrátenie trestu zákazu kandidovať v prípade Le Penovej.
„Pre demokraciu je zdravé, aby prezident republiky nekomentoval súdne rozhodnutia, preto sa budem držať tejto zásady, o to viac, keď som v zahraničí,“ povedal Macron počas tlačovej konferencie so sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom.
V reakcii na verdikt odvolacieho súdu poslanec Socialistickej strany (PS) Boris Vallaud konštatoval, že jediným záverom, ktorý možno z tohto súdneho rozhodnutia vyvodiť, je, že Le Penová je páchateľkou trestného činu. Zdôraznil, že by si teraz mala položiť otázku, či sa páchateľ trestného činu má uchádzať o hlasy voličov a na základe toho sa rozhodnúť, či bude kandidovať vo voľbách.
„Ak sa niekto uchádza o prezidentskú funkciu, musí byť schopný vystupovať príkladne, čo v tomto prípade neplatí,“ vyhlásil aj prvý tajomník PS Olivier Faure.
Líderka strany Zelených Marine Tondelierová uviedla, že Marine Le Penová „ťažila z veľkej zhovievavosti“ zo strany justície, najmä tým, že jej odvolanie bolo prerokované veľmi rýchlo. Le Penovú označila za „privilegovanú osobu“, ktorá podľa nej mala na súde odlišné zaobchádzanie v porovnaní s bežnými účastníkmi súdnych konaní. Podľa Tondelierovej sú obmedzenia vyplývajúce z nosenia elektronického monitorovacieho náramku len ťažko zlučiteľné s vedením prezidentskej kampane.
Poslanec Francois Ruffin - odídenec z krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) - kritizoval možnosť, že by Marine Le Penová viedla predvolebnú kampaň s elektronickým monitorovacím náramkom. Podľa neho je to „ukazovateľ miery korupcie v krajine“.
„Mala by jej v tom zabrániť už samotná slušnosť a zdravý rozum,“ dodal Ruffin. Zároveň vyhlásil, že „ryba v tejto krajine smrdí od hlavy“ a Francúzi si podľa neho zvykli na „rozklad štátu“.
Generálny tajomník Komunistickej strany Francúzska Fabien Roussel si myslí, že takýto verdikt súdu - bez ohľadu na prípadnú úpravu trestu - Le Penovú diskvalifikuje z boja o hlasy francúzskych voličov.
Líderka RN bola vlani v prvostupňovom konaní odsúdená na štyri roky väzenia, z toho dva roky nepodmienečne s elektronickým dohľadom, a na päťročný zákaz kandidovať s okamžitou účinnosťou. Tento trest jej znemožňoval kandidovať na post hlavy štátu.
V odvolacom konaní Marine Le Penová dostala zákaz kandidovať na 45 mesiacov, z toho 30 mesiacov s podmienečným odkladom, takže sa - podľa všetkého - bude môcť v roku 2027 uchádzať o post hlavy štátu. Odvolací súd jej však zároveň uložil trest ročného nosenia elektronického náramku. Líderka RN pritom v minulosti podmienila svoju kandidatúru tým, že nesmie dostať trest spojený s povinnosťou nosiť elektronický náramok.
K rozsudku sa Le Penová chce vyjadriť v utorok večer v hlavnej spravodajskej relácii televízie TF1.
Ak by sa kandidatúry vzdala, farby strany by v prezidentských voľbách zastupoval jej nástupca, predseda Národného združenia (RN) Jordan Bardella.
Šéfka RN bola uznaná vinnou zo sprenevery finančných prostriedkov Európskej únie v súvislosti so svojím pôsobením europoslankyne a zo spoluúčasti na sprenevere verejných prostriedkov v čase, keď viedla RN. Okrem toho bude musieť zaplatiť pokutu vo výške 100.000 eur. Strane RN súd uložil pokutu dva milióny eur, z toho jeden milión eur s podmienečným odkladom.