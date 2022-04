Francúzski Zelení po prezidentských voľbách vypísali zbierku

Paríž 11. apríla (TASR) - Neúspešný kandidát francúzskych Zelených (EELV) v prezidentských voľbách, Yannick Jadot, spustil finančnú zbierku na pokračovanie svojich aktivít strany v oblasti ochrany životného prostredia. Jadotovi sa totiž v nedeľných voľbách nepodarilo prekročiť hranicu päť percent získaných hlasov, čo je rozhodujúci faktor pre preplácanie nákladov vynaložených na predvolebnú kampaň. Informoval o tom v pondelok denník Le Parisien.



Každý z kandidátov po dosiahnutí hranice päť percent získava nárok na preplatenie výdavkov na predvolebnú kampaň až do výšky osem miliónov eur. Kandidáti s nižším ako päťpercentným ziskom dostávajú "len" 800.000 eur, uviedla v pondelok francúzska spravodajská televízia BFM.



Podľa agentúry AFP Jadota v nedeľu volilo 4,49 percenta voličov. Ide síce o druhý najlepší výsledok v dejinách pre prezidentského kandidáta francúzskych Zelených, ale strana bude mať problém s úhradou nákladov na kampaň a svojimi ďalšími projektmi.



BFM informovala, že Jadotov tím na kampaň zazmluvnil pôžičku vo výške 8,5 milióna eur. Zelení nakoniec minuli o niečo viac ako šesť miliónov eur, z toho časť šla na nájomné - 68.000 eur mesačne - za priestory pre Jadotov volebný štáb v 9. parížskom obvode.



Webová stránka soutenirlecologie.fr, ktorú Jadotov tím vytvoril, je už aktívna a prijíma dary.



“Ak chcú environmentalisti pokračovať v boji, ktorý vedú, musia do 15. mája 2022 získať dva milióny eur. Ekológia vás potrebuje," píše sa na tejto darovacej platforme.



"Ak každý volič Yannicka Jadota daruje po tri eurá, preplatíme kampaň a budeme môcť pokračovať v boji za ekológiu," uviedol na Twitteri tajomník strany Julien Bayou.



Na základe výsledkov prvého kola volieb sa 24. apríla rozhodujúci súboj o prezidentskú funkciu odohrá medzi úradujúcim prezidentom Emmanuelom Macronom a kandidátkou krajnej pravice Marine Le Penovou.



Podľa prieskumu, ktorý v nedeľu večer uskutočník inštitút Ipsos Sopra Steria pre médiá Le Parisien, France Télévisions a Radio France, by Macron mal zvíťaziť v druhom kole s 54 percentami hlasov a Le Penovú by získala 46 percent hlasov.



Podľa analytikov pomyselným jazýčkom na váhach budú hlasy voličov krajne ľavicového kandidáta Jeana-Luca Mélenchona, ktorý v prvom kole skončil na treťom mieste so ziskom 21,95 percenta hlasov.