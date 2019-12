Francúzski železničiari pokračujú v štrajku aj cez Vianoce

Paríž 25. decembra (TASR) - Železničná doprava vo Francúzsku bola aj v stredu značne obmedzená v dôsledku štrajku proti vládnej dôchodkovej reforme. Premávala len približne tretina rýchlovlakov TGV a v metre v Paríži boli obsluhované len dve linky, informovala agentúra DPA.



Situácia počas nadchádzajúceho víkendu sa má podľa štátnej železničnej spoločnosti SNCF zlepšiť. Jej hovorca pre DPA uviedol, že sa očakáva vypravenie asi 60 percent vlakov, čo bude najviac od začiatku štrajku pred necelými troma týždňami.



Prerušenie štrajku, ktoré navrhol prezident Emmanuel Macron, odbory neakceptovali. Cestovný ruch a maloobchod už zaznamenali značné straty, najmä v hlavnom meste. Vláda plánuje stretnutie so sociálnymi partnermi až 7. januára.



Podobne je na tom aj SNCF, ktorý zatiaľ zaznamenal stratu okolo 400 miliónov eur, povedal jeho riaditeľ Jean-Pierre Farandou denníku Le Monde. Počas posledného adventného víkendu prepravili vlaky SNCF približne 800.000 cestujúcich.



Štrajk postihol aj operu v Paríži, kde počas vianočného týždňa vypadne z programu niekoľko predstavení. Na Štedrý deň predviedli pred jej sídlom štrajkujúci tanečníci scény z baletu Labutie jazero, uviedla rozhlasová stanica FranceInfo.



Hoci štrajkujú aj zamestnanci ropných rafinérií, zásobovanie čerpacích staníc je zatiaľ plynulé.



Dôchodková reforma je pilierom politiky Macrona, ktorý chce zjednotiť komplikovaný systém so 42 rôznymi úpravami a znížiť miliardový deficit dôchodkových fondov. Vláda ponúkla dlhé prechodné obdobia, odborom to ale nestačí.