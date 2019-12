Francúzski železničiari pokračujú v štrajkoch aj cez Vianoce

Paríž 24. decembra (TASR) - Takmer tri týždne trvajúce štrajky francúzskych železničiarov proti dôchodkovej reforme nepoľavujú ani počas vianočných sviatkov, čo núti mnohých cestujúcich improvizovať. Premávka vlakov bola na Štedrý deň výrazne narušená, pričom boli postihnuté aj spojenia so susedným Nemeckom, informovala v utorok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie štátneho železničného podniku SNCF.



Okrem železničiarov štrajkujú aj zamestnanci parížskeho dopravného podniku, kde počas dňa nepremávali niektoré linky metra. Protestujúci tak nevyhoveli požiadavke prezidenta Emmanuela Macrona, aby štrajkovanie prerušili.



V sieti vysokorýchlostných vlakov TGV boli v utorok vypravené v priemere len dve pätiny spojov, zatiaľ čo na tratiach do Nemecka bola premávka obmedzená na jednu tretinu.



Vedenie SNCF v utorok prvýkrát vyčíslilo straty spôsobené štrajkovou vlnou. Podľa vyjadrenia riaditeľa Jeana-Pierra Farandoua pre internetové vydanie denníka Le Monde ide o približne 400 miliónov eur, čo označil za "pozoruhodnú sumu".



Farandou predpokladá, že situácia v železničnej doprave sa môže zlepšiť nasledujúci víkend a ďalšie zlepšenie nastane začiatkom januára. Počas predvianočného víkendu prepravili vlaky SNCF približne 800.000 cestujúcich.



Francúzske médiá informovali, že do štrajkov sa zapojili aj pracovníci rafinérií, zásobovanie čerpacích staníc palivami je však zatiaľ zabezpečené.



Dôchodková reforma je pilierom politiky prezidenta Macrona, ktorý chce zjednotiť komplikovaný systém so 42 rôznymi úpravami a znížiť miliardový deficit dôchodkových fondov. Macron považuje tento systém za nespravodlivý a príliš drahý. Proti týmto plánom sa však zdvihol veľký odpor.



Zamestnanci železníc sa domáhajú zachovania svojho súčasného penzijného systému, pretože im zaručuje odchod do dôchodku krátko po dovŕšení veku 50 rokov. Učitelia, lekári a ďalší pracovníci sa tiež pridali k štrajku a do protestov sa v krajine zapojili státisíce ľudí. Francúzska vláda začala minulú stredu s odbormi rokovať o možných zmenách v spornej reforme, riešenie je však podľa DPA zatiaľ v nedohľadne.