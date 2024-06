Francúzsko a Belgicko posilňujú spoluprácu v oblasti pozemnej obrany

Brusel 18. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a belgický premiér Alexander de Croo v pondelok podpísali memorandum o porozumení s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti pozemnej obrany, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Obe krajiny v rámci tohto memoranda nadobudli po desať percent akcií v spoločnosti John Cockerill Defense, obrannej jednotke belgického výrobcu John Cockerill.



"Táto kapitálová investícia bude čoskoro formálne schválená a zabezpečená uzavretím investičnej dohody a akcionárskej zmluvy, ktoré definujú právny a finančný rámec operácie," uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



Spoločnosť John Cockerill Defense len pred piatimi mesiacmi podpísala dohodu so švédskou spoločnosťou Volvo o kúpe spoločnosti Arquus, popredného francúzskeho dodávateľa vojenských vozidiel.



"Tento očakávaný nákup prispeje k posilneniu spolupráce medzi Francúzskom a Belgickom v strategickom sektore... proces prebieha už dlhodobo a prechádza fázami potrebnými na jeho uzavretie," oznámila strojárska skupina John Cockerill so sídlom v Belgicku.



Prezident Francúzska Macron a belgický premiér de Croo podpísali memorandum o porozumení na okraj mimoriadneho summitu lídrov Európskej únie v Bruseli, na ktorom sa v pondelok diskutovalo o tom, koho nominovať na najvyššie posty EÚ po voľbách do Európskeho parlamentu.