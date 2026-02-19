< sekcia Zahraničie
Francúzsko a Belgicko prekvapila účasť eurokomisárky na Rade mieru
Podľa Paríža nemala mandát na to, aby zastupovala členské štáty EÚ. Šuicová sa na schôdzi zúčastnila v úlohe pozorovateľky.
Autor TASR
Paríž 19. februára (TASR) - Francúzsko a Belgicko prekvapila účasť eurokomisárky pre Stredomorie Dubravky Šuicovej na ustanovujúcom zasadnutí Rady mieru vo Washingtone. Podľa Paríža nemala mandát na to, aby zastupovala členské štáty EÚ. Šuicová sa na schôdzi zúčastnila v úlohe pozorovateľky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Radu mieru založil 22. januára americký prezident Donald Trump. Pôvodne mala dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy, no charta pôsobenie organizácie neobmedzuje len na palestínske územia. Podľa Trumpa by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie OSN.
Na prvom zasadnutí vo Washingtone sa zúčastnili zástupcovia z približne 50 krajín. Európske štáty sa v otázke prístupu k zasadnutiu nezhodli; väčšina z nich sa rozhodla nevyslať svojich najvyššie postavených predstaviteľov. Výnimkou bol maďarský premiér Viktor Orbán. Slovenskí alebo českí predstavitelia sa podobne ako Šuicová zúčastnili v úlohe pozorovateľov. Francúzsko sa, naopak, rozhodlo neposlať zástupcu.
„Pokiaľ ide o Európsku komisiu a jej účasť, v skutočnosti sme prekvapení, lebo nemá mandát od Rady, aby sa zúčastnila,“ povedal novinárom zástupca hovorcu francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Pascal Confavreux s odkazom na Radu EÚ, ktorá združuje členské štáty Únie.
Francúzsko sa podľa neho neplánuje na Rade mieru podieľať, kým sa nevyjasní jej pôsobnosť. Podotkol, že rada sa mala opäť zamerať na Pásmo Gazy tak, ako to je uvedené v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN z vlaňajšieho novembra, ktorá privítala jej zriadenie.
Obavy z účasti člena Európskej komisie vyjadrilo podľa Reuters niekoľko členských štátov. Mnohé z európskych vlád totiž považujú Radu mieru za orgán podkopávajúci medzinárodné právo. Belgický diplomat, na ktorého sa agentúra odvolala, tiež poukázal na to, či má eurokomisia mandát rozhodovať o vyslaní svojho zástupcu bez súhlasu členských krajín.
„Je prekvapujúce, že Komisia sa rozhodla byť na tomto podujatí zastúpená, vzhľadom na to, že mnohé krajiny vyjadrili obavy z jeho možného zneužitia a spochybnili dôveryhodnosť iniciatívy, ktorá sa zdá byť zameraná na nahradenie Organizácie Spojených národov,“ uviedol citovaný diplomat.
Európska komisia účasť Šuicovej obhajuje tým, že bola v súlade so záväzkom k dodržiavaniu prímeria v Pásme Gazy a v rámci úsilia podporiť jeho obnovu a rekonštrukciu. „Náš cieľ je jasný: koordinované konanie, zodpovedné riadenie a hmatateľné výsledky pre palestínsky ľud,“ napísala chorvátska eurokomisárka pred zasadnutím na sociálnej sieti X.
