Francúzsko a Brazília vyzvali Madura na obnovenie dialógu s opozíciou

Paríž 11. januára (TASR) - Francúzsko a Brazília v piatok vyzvali venezuelského prezidenta Nicolása Madura, aby obnovil dialóg s opozíciou. Uviedol to Elyzejský palác po telefonáte prezidentov Emmanuela Macrona a Luiza Inácia Lulu da Silvu. Lídri Madura tiež žiadajú, aby "okamžite prepustil všetkých ľudí, ktorí boli zadržaní pre svoje názory alebo politickú činnosť", informuje TASR podľa agentúry AFP.



Šesťdesiatdvaročný prezident Maduro v piatok popoludní zložil prísahu na tretie funkčné obdobie, ktoré potrvá šesť rokov. V úrade je od roku 2013. Inaugurovaný bol napriek obvineniam z volebného podvodu a represií voči opozícii. Jeho víťazstvo vo voľbách neuznali Spojené štáty, Európska únia ani väčšina štátov Latinskej Ameriky.



Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová inauguráciu dlhoročnej hlavej štáty označila za prevrat. Madurovho protikandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu zase požiadala, aby sa do vlasti nevracal, kým "nenastane tá správna chvíľa".



Podľa agentúry AP tak opozícia upustila od svojich predošlých sľubov, že González Urrutia v piatok príde do Venezuely, aby zložil prezidentskú prísahu.



Machadová vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Instagram, kde ju sleduje približne 8,7 milióna ľudí, povedala, že s regionálnymi lídrami je v neustálom kontakte. Podľa svojich slov verí, že "sloboda je nablízku". Nespresnila ale, aký je plán opozície pokračovať v odpore proti Madurovi.



Gonzáleza Urrutiu uznávajú za legitímne zvoleného prezidenta Spojené štáty, Európska únia, ako aj viaceré ďalšie susedné krajiny Venezuely, pripomína AFP. Tento 75-ročný bývalý diplomat odišiel v septembri do Španielska, kde požiadal o politický azyl. Uchýlil sa tam po tom, ako na neho venezuelská vláda vydala zatykač a ponúka 100.000 dolárov za jeho dolapenie.



Na inaugurácii Madura sa osobne zúčastnili iba dvaja lídri krajín Latinskej Ameriky - kubánsky prezident Miguel Diáz-Canel a nikaragujský prezident Daniel Ortega. Na diaľku mu pogratuloval aj šéf Kremľa Vladimir Putin.



Spojené štáty podľa ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena považujú zloženie prísahy Madurom za nelegitímne. EÚ, Británia i USA tiež v piatok sprísnili sankcie uvalené na Venezuelu.



Washington takisto zvýšil odmenu na 25 miliónov dolárov za informácie vedúce k chyteniu Madura alebo ministra vnútra Diosdada Cabella. Odmenu 15 miliónov dolárov USA po novom ponúkajú aj za dolapenie venezuelského ministra obrany Vladimira Padrina Lopeza.