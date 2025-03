Francúzsko a Británia navrhujú jednomesačné prímerie na Ukrajine

Londýn/Paríž 2. marca (TASR) - Francúzsko a Británia po mimoriadnom summite západných lídrov v Londýne navrhujú jednomesačné prímerie v bojoch na Ukrajine. Uviedol to v nedeľu francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorého citoval denník Le Figaro. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Londýn a Paríž podľa Macrona po krízových rokovaniach v Londýne, ktoré zorganizoval britský premiér Keir Starmer, navrhujú prímerie na Ukrajine v bojoch "vo vzduchu i na mori", ktoré by trvalo jeden mesiac.



V rozhovore pre Le Figaro francúzsky prezident tiež naznačil, že európske krajiny by mali zvýšiť svoje výdavky na obranu na 3,0 až 3,5 percenta HDP, aby tak reagovali na meniace sa priority Washingtonu.



Starmer pritom ešte pred summitom v rozhovore pre britskú stanicu BBC oznámil, že Británia a Francúzsko budú spolupracovať s Ukrajinou na pláne zastavenia bojov s Ruskom, ktorý bude neskôr predložený Spojeným štátom. Tento plán predpokladá vytvorenie "koalície ochotných", ktorá by poskytla Ukrajine bezpečnostné záruky v prípade dosiahnutia prímeria.



Mimoriadny summit západných lídrov sa konal dva dni po ostrej výmene názorov medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Oválnej pracovni. Rokovanie Trump následne predčasne ukončil a nedošlo ani k plánovanému podpisu dohody o nerastných surovinách.