Francúzsko a Británia robia konferenciu o plavbe v Hormuzskom prielive
Britský premiér Keir Starmer v pondelok potvrdil, že Spojené kráľovstvo nebude súčasťou americkej blokády iránskych prístavov.
Autor TASR
Paríž 13. apríla (TASR) – Francúzsko a Británia zorganizujú v najbližších dňoch konferenciu zameranú na obnovu voľnej plavby v strategickom Hormuzskom prielive. Uviedol to v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého by takáto námorná misia bola výlučne obranná. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AP a Reuters.
Macron v príspevku na sociálnej sieti zdôraznil potrebu čo najskoršieho obnovenia neobmedzenej plavby cez Hormuzský prieliv. Vyzval na vytvorenie „mierovej medzinárodnej misie“. „Táto striktne obranná misia, oddelená od bojujúcich strán konfliktu, je určená na nasadenie hneď, ako to okolnosti dovolia,“ doplnil.
Na dôležitosť obnovenia plavby poukázala v pondelok aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. „Pokračujúce uzavretie Hormuzského prielivu je veľmi škodlivé. Obnovenie slobodnej plavby má pre nás prvoradý význam,“ uviedla. Doplnila, že na Blízkom východe nemôže byť stabilita, kým je stále bombardovaný Libanon.
Vyjadrenia prišli po oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty začnú blokovať námornú dopravu v iránskych prístavoch a pobrežných oblastiach po tom, ako na víkendových rozhovoroch nedosiahli dohodu s Teheránom.
Armáda USA oznámila, že blokáda všetkých iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive sa začne v pondelok o 16.00 h SELČ, pričom cez Hormuzský prieliv budú môcť prejsť len lode, ktoré neplávajú do alebo z Iránu. Iránska armáda to označila za nelegálny krok s varovaním, že v prípade ohrozenia iránskych prístavov nebudú v bezpečí ani žiadne prístavy v okolitých krajinách Perzského zálivu.
Britský premiér Keir Starmer v pondelok potvrdil, že Spojené kráľovstvo nebude súčasťou americkej blokády iránskych prístavov. Londýn ju nepodporuje a „nenechá sa zatiahnuť do vojny“, uviedol vo vysielaní stanice BBC. Trump tvrdil, že Británia pošle do Hormuzského prielivu mínolovky. Londýn uvádza, že s odstraňovaním mín by mohol pomôcť, no až po ukončení vojny.
