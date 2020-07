Francúzsko a Británia spolupracujú v boji proti pašerákom migrantov

Paríž 12. júla (TASR) - Francúzsko a Británia podpísali v nedeľu dohodu o spolupráci v boji proti pašerákom, ktorí nelegálne prevážajú migrantov cez Lamanšský prieliv. Informovala o tom agentúra AP.



Podpísaná dohoda má zaistiť zlepšenie vzájomnej výmeny spravodajských informácií o fungovaní pašeráckych sietí. Za týmto účelom má byť zriadený spoločný francúzsko-britský spravodajský útvar, uviedol šéf rezortu vnútra v Paríži Gérald Darmanin.



Britská ministerka vnútra Priti Patelová si od tohto kroku sľubuje obmedzenie prílevu nelegálnych migrantov, ktorí sa snažia dostať do Spojeného kráľovstva cez Lamanšský prieliv. Súčasná úroveň takejto migrácie je podľa nej "neudržateľná".



Obaja ministri dohodu podpísali v severofrancúzskom meste Calais, v oblasti ktorého sa dlhodobo sústreďujú migranti čakajúci na možnosť dostať sa za pomoci pašerákov do Británie.



Francúzsky minister Darmanin pri podpísaní dohody zdôraznil, že jeho krajina potrebuje v tomto smere výraznejšiu britskú pomoc vrátane personálu a vybavenia.



"Je veľmi dôležité, aby si naši britskí priatelia uvedomili, že migranti neprichádzajú do Calais, aby si prehliadli toto krásne mesto, ale aby sa dostali cez Lamanšský prieliv," vyhlásil Darmanin.



Britská vláda už podľa neho urobila pre ochranu francúzskeho pobrežia veľa, ale Francúzsko potrebuje ďalšie zintenzívnenie takejto pomoci.