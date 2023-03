Francúzsko a Británia uzavreli dohodu o zamedzení nelegálnej migrácie

Paríž 10. marca (TASR) - Francúzsko a Británia uzavreli v piatok novú dohodu o zamedzení nelegálnej migrácie cez Lamanšský prieliv. Stalo sa tak po rokovaniach šéfa Elyzejského paláca Emmanuela Macrona a britského premiéra Rishiho Sunaka v Paríži. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Londýn v priebehu nasledujúcich troch rokov zvýši príspevky Francúzsku na boj proti nelegálnej migrácii na celkovú sumu 541 miliónov eur. Francúzsko tak bude môcť nasadiť stovky ďalších policajtov na pobreží, uviedla vo vyhlásení britská vláda.



Británia poskytne 141 miliónov eur v rokoch 2023 – 2024, ďalších 191 miliónov v rokoch 2024 – 2025 a 209 miliónov eur v rokoch 2025 – 2026.



Spojené kráľovstvo sa bude na základe uzavretej dohody po prvý raz podieľať na financovaní zadržiavacieho centra vo Francúzsku. "Tento problém nepotrebujeme riešiť, musíme ho prelomiť," povedal Sunak.

"A dnes sme pokročili ďalej než kedykoľvek predtým, aby sme skoncovali s týmto odporným obchodovaním s ľudskými životmi," dodal.



Macron poznamenal, že jeho rozhovory so Sunakom podčiarkujú "nový začiatok" medzi Parížom a Londýnom po napätí, ktoré vyvolal brexit.



Macron tiež povedal, že Francúzsko a Británia robia všetko pre to, aby sa vojna na Ukrajine nerozšírila aj do iných krajín, píše stránka stanice Sky News. Doplnil, že Paríž chce s Londýnom spolupracovať na vytvorení spoločnej stratégie, napríklad aj v oblasti energetiky.



Sunak okrem toho uviedol, že Británia bude viesť výcvik ukrajinských vojakov námornej pechoty.