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Francúzsko a Holandsko urovnajú spor o hranice na Svätom Martine

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Michal Runák

Hranica vznikla v roku 1648, keď sa Francúzsko a Holandsko dohodli na rozdelení karibského ostrova, no nikdy nebola presne vyznačená.

Autor TASR
Paríž 16. júla (TASR) - Francúzske Národné zhromaždenie vo štvrtok schválilo návrh zákona, ktorý právne upravuje hranicu na karibskom ostrove Svätý Martin. Došlo k tomu takmer štyri storočia po tom, čo sa francúzska a holandská vláda dohodli na jeho rozdelení. TASR o tom informuje na základe správy portálu Politico.

Poslanci prijali návrh zákon, ktorý umožňuje ratifikáciu dohody z roku 2023 o „vymedzení hranice medzi Francúzskom (Saint-Martin) a Holandskom (Sint Maarten)“. Dohoda poskytuje právne istoty pre jednu z najnetypickejších hraníc medzi územím Európskej únie na francúzskej strane a samosprávnou krajinou v rámci Holandského kráľovstva, ktorá však leží mimo EÚ. Obyvatelia ostrova sa medzi týmito dvomi územiami každý deň voľne pohybujú, hoci žijú v rámci odlišných colných, imigračných a daňových systémov.

Hranica vznikla v roku 1648, keď sa Francúzsko a Holandsko dohodli na rozdelení karibského ostrova, no nikdy nebola presne vyznačená. Namiesto toho sa v priebehu storočí vytvorila de facto hranica, čo viedlo k opakovaným sporom ohľadom povolení, presadzovania práva či otázok životného prostredia v okolí tamojšej lagúny. Záležitosť sa nakoniec začala riešiť až v roku 2017, keď hurikán Irma zasiahol oblasť a zničil viac ako 95 percent budov na ostrove.

„Francúzsko môže byť hrdé na to, že vyriešilo jeden zo svojich najstarších územných sporov,“ uviedol poslanec Bertrand Bouyx, ktorý návrh presadil v parlamente. Holandské kráľovstvo musí dohodu ešte ratifikovať, aby mohla vstúpiť do platnosti.
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