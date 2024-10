Francúzsko a Katar doručili do Libanonu humanitárnu pomoc

Paríž/Dauha 8. októbra (TASR) - Francúzsko a Katar doručili v utorok do Libanonu nevyhnutnú humanitárnu pomoc, oznámil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Ak nič neurobíme, tak Libanon môže pripomínať Sýriu... (To znamená) centrum nestability pre pašerákov, terorizmus a miesto, odkiaľ budú migrovať veľké počty civilistov hľadajúcich útočisko v Európe," uviedol Barrot vo francúzskom parlamente.



Katarská ministerka pre medzinárodnú spoluprácu Lolwah al-Chátirová v utorok počas návštevy nemocnice v libanonskom Bejrúte oznámila, že Katar zriadil letecký most na prepravu zdravotníckych pomôcok a potravinovej pomoci do Libanonu.



"Dnes sme spustili letecký most s lietadlami prevážajúcimi potraviny, materiál pre prístrešky a zdravotnícke pomôcky," uviedla katarská ministerka. Dodala, že Dauha pracuje na dlhodobom a strednodobom pláne na zvládnutie humanitárnej krízy v Libanone.



Francúzske a katarské vojenské lietadlá doručili podľa nemenovaných diplomatický zdrojov do Libanonu 27 ton liekov a zásob pre napĺňanie základných potrieb vrátanie diek a hygienických pomôcok, píše Reuters.



Izrael spustil koncom septembra intenzívne vzdušné útoky na Libanon, ktoré boli zamerané predovšetkým na ciele spojené so šiitským hnutím Hizballáh. Židovský štát pri jednom z útokov na hlavné mesto Bejrút zabil koncom septembra aj vodcu tohto hnutia Hasana Nasralláha. Izrael nedávno spustil aj pozemnú ofenzívu do Libanonu. V dôsledku vojenských operácií Izraela v Libanone došlo k vysídleniu pätiny obyvateľstva aj k obetiam na životoch.



Barrot vyzval v utorok obe strany konfliktu, aby prijali dohodu o prímerí a dali šancu mieru a rokovaniam, aby zaistili suverenitu Libanonu a bezpečnosť Izraela.



Pomoc do Libanonu poslali už aj Spojené arabské emiráty, Turecko, Irak, Egypt, Jordánsko a Rumunsko.