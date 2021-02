Francúzsko a päť krajín západnej Afriky rokujú o boji proti extrémizmu

Paríž 15. februára (TASR) - Francúzsko a lídri piatich krajín západnej Afriky začali v pondelok v Čade rokovať v rámci dvojdňového summitu zameraného na boj proti islamistickému extrémizmu v regióne Sahel, informovala agentúra AP.



Francúzsko zvažuje postupné znižovanie počtu svojich vojakov v oblasti Sahelu a francúzsky prezident Emmanuel Macron by to podľa AP mohol oznámiť počas summitu.



Lídri Burkiny Faso, Čadu, Mali, Mauritánie a Nigeru sa stretli v čadskom hlavnom meste N'Djamena. Macron sa pripojil prostredníctvom videokonferencie.



Vysokopostavený predstaviteľ Francúzka, ktorý chcel zostať v anonymite, povedal, že vojenské operácie sa tento rok budú zameriavať na kľúčové osoby zo skupiny napojenej na teroristickú sieť al-Káida a na vystupňovanie tlaku na ďalšie džihádistické skupiny.



Rozhovory sa majú takisto zamerať aj na politické zmeny, ktoré sú potrebné na dosiahnutie väčšej stability, boj proti korupcii a podporu rozvoja tejto oblasti.



Francúzsko má v piatich krajinách západnej Afriky rozmiestnených približne 5100 príslušníkov svojej armády, čo je najväčšia vojenská operácia tejto krajiny v zahraničí, píše AP. Minulý rok tento kontingent posilnilo o ďalších 600 vojakov.



Spojené vojenské sily piatich krajín z oblasti Sahelu boli vytvorené v roku 2017 s podporou OSN, Africkej únie (AÚ) a Európskej únie (EÚ), pripomína AP.



Extrémistické skupiny spojené s teroristickými organizáciami al-Káida a Islamský štát (IS) však v tejto oblasti pokračujú v útokoch a podarilo sa im dostať pod kontrolu časť území Mali, Nigeru a Burkiny Faso.