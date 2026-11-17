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Francúzsko a Malajzia prehĺbia spoluprácu v oblasti vzácnych zemín
Spoločný projekt v oblasti vzácnych zemín bude podľa Macrona zahŕňať aj možnosť ich spracovania vo Francúzsku.
Autor TASR
Kuala Lumpur 17. novembra (TASR) - Francúzsko a Malajzia sa v utorok dohodli na užšej spolupráci pri ťažbe vzácnych zemín, ako aj v oblasti obrany. Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý je v Malajzii na návšteve, dohody označil za nový míľnik vo vzťahoch oboch krajín. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Spoločný projekt v oblasti vzácnych zemín bude podľa Macrona zahŕňať aj možnosť ich spracovania vo Francúzsku. Malajzijský premiér Anwar Ibrahim označil dohodu za „jedinečnú“. Jeho krajina totiž nespracované suroviny nevyváža, no v prípade Francúzska urobí výnimku.
Na projekte spolupracujú francúzska firma Carester a malajzijská spoločnosť Malaco Mining. V severomalajzijskom štáte Perak plánujú postaviť závod na spracovanie vzácnych zemín s ročnou produkciou 13.000 ton. Prevádzku majú spustiť začiatkom budúceho roka.
Malajzia patrí k hlavným spracovateľom vzácnych zemín a mnohé krajiny ju vnímajú ako dôležitú alternatívu k Číne. Tá má dominantné postavenie na trhu s kritickými nerastnými surovinami využívanými v rôznych výrobkoch - od smartfónov cez elektromobily a stíhačky až po veterné turbíny.
Počas Macronovej návštevy podpísali vlády oboch krajín aj dohody o spolupráci v oblasti obrany, dodávok energií a digitálnych technológií. Dohody zahŕňajú vytvorenie regionálneho centra na „boj proti hybridným hrozbám“ a dodávku pátracích a záchranných vrtuľníkov vyrobených spoločnosťou Airbus pre malajzijské ozbrojené sily.
Vzájomný obchod medzi Francúzskom a Malajziou vlani presiahol 4,9 miliardy eur.
Spoločný projekt v oblasti vzácnych zemín bude podľa Macrona zahŕňať aj možnosť ich spracovania vo Francúzsku. Malajzijský premiér Anwar Ibrahim označil dohodu za „jedinečnú“. Jeho krajina totiž nespracované suroviny nevyváža, no v prípade Francúzska urobí výnimku.
Na projekte spolupracujú francúzska firma Carester a malajzijská spoločnosť Malaco Mining. V severomalajzijskom štáte Perak plánujú postaviť závod na spracovanie vzácnych zemín s ročnou produkciou 13.000 ton. Prevádzku majú spustiť začiatkom budúceho roka.
Malajzia patrí k hlavným spracovateľom vzácnych zemín a mnohé krajiny ju vnímajú ako dôležitú alternatívu k Číne. Tá má dominantné postavenie na trhu s kritickými nerastnými surovinami využívanými v rôznych výrobkoch - od smartfónov cez elektromobily a stíhačky až po veterné turbíny.
Počas Macronovej návštevy podpísali vlády oboch krajín aj dohody o spolupráci v oblasti obrany, dodávok energií a digitálnych technológií. Dohody zahŕňajú vytvorenie regionálneho centra na „boj proti hybridným hrozbám“ a dodávku pátracích a záchranných vrtuľníkov vyrobených spoločnosťou Airbus pre malajzijské ozbrojené sily.
Vzájomný obchod medzi Francúzskom a Malajziou vlani presiahol 4,9 miliardy eur.