EÚ musí byť podľa Francúzska a Nemecka schopná konať samostatne

Brusel 21. septembra (TASR) – Rozhodnutie Spojených štátov a Austrálie, na základe ktorého Austrália odstúpila od zmluvy na nákup francúzskych ponoriek, pripomína, že EÚ musí posilniť svoje spôsobilosti a konať samostatne. Zhodli sa na tom v utorok štátny tajomník nemeckého ministerstva zahraničných vecí pre európske záležitosti Michael Roth a francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune.



„Opäť je to budíček pre nás všetkých v Európskej únii, aby sme si položili otázku, ako môžeme posilniť svoju zvrchovanosť, ako môžeme byť jednotní aj v záležitostiach týkajúcich sa zahraničnej a bezpečnostnej politiky," povedal Roth v Bruseli pred zasadnutím Rady EÚ pre všeobecné záležitosti (GAC).



Kontrakt z roku 2016 v hodnote 31 miliárd eur sa týkal zostrojenia 12 ponoriek, ktoré mala francúzska firma Naval Group vyrobiť pre austrálske námorné sily.



Austrália sa namiesto toho rozhodla uzavrieť nové spojenectvo s Britániou a USA. Táto trilaterálna zmluva s názvom AUKUS umožní Austrálii po prvý raz vyrobiť ponorky na atómový pohon.



Francúzsko je podľa AFP rozhnevané skutočnosťou, že USA, Austrália a Británia za jeho chrbtom uzavreli dohodu AUKUS a nahradili ňou plánovaný nákup francúzskych ponoriek.



Beaune tento spor označil za „európsku záležitosť" – nielen za záležitosť Francúzska. Paríž podľa jeho slov očakáva podporu od partnerov v EÚ.



„Nemyslím si, že Francúzsko reaguje prehnane a takisto si nemyslím, že by malo reagovať prehnane," povedal. V prípade znepokojivej a vážnej situácie je podľa neho „povinnosťou" dať to jasne najavo.