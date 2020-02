Francúzsko a Nemecko podpísali dohodu o vývoji generácie stíhačiek

Paríž 20. februára (TASR) - Francúzsko a Nemecko podpísali vo štvrtok dohodu o spoločnom vývoji prototypu novej generácie stíhačiek v hodnote 150 miliónov eur. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že projekt je pre Európu dôležitým krokom smerom k posilneniu vlastnej obranyschopnosti nezávisle od spojencov.



Novú stíhačku, ktorá by podľa očakávaní mala byť nasadená od roku 2040, budú spoločne vyvíjať spoločnosti Dassault Aviation a Airbus. Stroj by časom mal nahradiť francúzske viacúčelové stíhacie lietadlo štvrtej generácie Dassault Rafale a nemecké viacúčelové stíhacie lietadlo 4. generácie Eurofighter Typhoon.



"Ide o veľmi ambiciózny projekt Francúzska a Nemecka, ku ktorému sa pripojilo aj Španielsko," vyhlásila v prítomnosti svojich náprotivkov zo Španielska a Nemecka francúzska ministerka obrany Florence Parlyová.



Podľa slov šéfky francúzskeho rezortu obrany umožní daný projekt zúčastneným štátom "čeliť hrozbám a výzvam druhej polovice 21. storočia".



Súčasťou zmluvy nazvanej Budúci vzdušný bojový systém (SCAF) sú prvé etapy výskumu, vyvinutie technológie potrebnej na výrobu prototypu, motora, taktického bojového kúdolu, ako aj dronov, ktoré budú stroj sprevádzať.



Očakávané celkové náklady na vytvorenie prototypu, ktorý by mal byť hotový v roku 2026, by mali predstavovať približne štyri miliardy eur.



V prípade francúzsko-nemeckej iniciatívy ide o konkurenciu projektu novej generácie stíhačiek s názvom Tempest (Víchrica), ktorý v roku 2018 spustila Británia. Predstavitelia Francúzska v tejto súvislosti vyhlásili, že by si želali, aby sa oba projekty v budúcnosti spojili.