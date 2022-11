Francúzsko a Nemecko vyjadrili frustráciu nad výsledkami COP27

Paríž/Nemecko 20. novembra (TASR) - Francúzsko vyjadrilo v nedeľu poľutovanie nad "nedostatkom ambícií" v dohode, ktorú prijali účastníci Klimatického summitu OSN (COP27) v Egypte. Nemecko vyjadrilo v súvislosti s výsledkami tohto summitu "nádej aj frustráciu". TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.



"Nebol dosiahnutý nijaký pokrok" pri vytváraní nových snáh zameraných na zníženie skleníkových plynov a odklone od fosílnych palív, uviedla v súvislosti s klimatickou dohodou prijatou v nedeľu vo vyhlásení francúzska ministerka pre energetickú transformáciu Agns Pannierová-Runacherová.



Francúzska ministerka zároveň vyjadrila "ozajstné sklamanie" nad prijatou dohodou, avšak privítala založenie fondu pre zraniteľné krajiny, ktoré sú najviac zasiahnuté následkami klimatických zmien.



"Po rokoch stagnácie sme ako širšia koalícia štátov dosiahli prelom v súvislosti s klimatickou spravodlivosťou," uviedla v súvislosti so založením spomínaného fondu nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková.



Šéfka nemeckej diplomacie zároveň však poukázala na nedostatok ambícií pri znižovaní emisií, čo podľa nej znamená, že "svet stráca drahocenný čas" na to, aby obmedzil globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia.



"Dohoda z COP27 možno nenapĺňa ambície Francúzska a Európskej únie, no zachovala tu najdôležitejšiu vec: zdôraznila potrebu obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia a vyzvala krajiny, aby sa od roku 2023 viac snažili," dodala na záver Pannierová-Runacherová.



Krajiny na Klimatickom summite OSN (COP27) v nedeľu súhlasili so založením fondu pre zraniteľné krajiny, no v prijatej klimatickej dohode sa nepodarilo presadiť ďalšie znižovanie emisií, aby svet dokázal splniť cieľ a udržať nárast globálnej teploty pod 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím, píše AFP.



Sklamanie z nedostatku ambícií v oblasti znižovania emisií v tejto klimatickej dohode vyjadrila v nedeľu aj Európska únia.