Francúzsko a Nemecko vyzvali na neobmedzený prístup pomoci do Gazy

Paríž 5. marca (TASR) - Francúzsko, Británia a Nemecko v stredu v spoločnom vyhlásení naliehali na Izrael, aby zabezpečil bezproblémové dodávky humanitárnej pomoci to Pásma Gazy po tom, čo nariadil obmedzenie pomoci na toto vojnou zničené územie. Krajiny tiež varovali pred využívaním humanitárnej pomoci ako politického nástroja. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izrael v nedeľu ráno pozastavil prepravu humanitárnej pomoci, ktorá na palestínske územie začala vo vyššom rozsahu prúdiť po tom, čo 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Izrael pozastavením pomoci reagoval na Hamas, ktorý zamietol návrh USA na predĺženie prvej šesťtýždňovej fázy prímeria v Pásme Gazy, ktoré sa skončilo v sobotu. Hamas požaduje, aby sa prešlo do druhej fázy prímeria, ktorá by podľa dohody znamenala ukončenie vojny.



"Vyzývame vládu Izraela, aby dodržiavala svoje medzinárodné záväzky a aby zabezpečila úplné, rýchle a nerušené poskytovanie humanitárnej pomoci pre obyvateľstvo Gazy," uviedli krajiny vo vyhlásení. Zastavenie vstupu tovaru a zásob do Pásma Gazy by podľa vyhlásenia znamenalo riziko porušenia medzinárodného práva.



"Humanitárna pomoc by nikdy nemala byť podmieňovaná prímerím alebo používaná ako politický nástroj," vyhlásili krajiny, ktoré označili súčasnú humanitárnu situáciu v Pásme Gazy za katastrofickú.



Podľa spomínaných troch európskych krajín je nevyhnutné, aby sa prímerie udržalo, boli prepustení všetci rukojemníci a aby bol zabezpečený nepretržitý prísun humanitárnej pomoci na palestínske územie.



"Všetci rukojemníci musia byť bezpodmienečne prepustení a Hamas musí ukončiť svoje ponižujúce a potupné zaobchádzanie," dodali krajiny vo svojom vyhlásení.



Počas prvej fázy Hamas prepustil 25 žijúcich rukojemníkov a odovzdal osem tiel výmenou za prepustenie približne 1800 palestínskych väzňov. V Pásme Gazy je ešte zadržiavaných 58 izraelských rukojemníkov, pričom 34 z nich je podľa izraelskej armády mŕtvych.