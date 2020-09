Francúzsko a Rusko odložili plánované stretnutie na úrovni ministrov

Paríž 8. septembra (TASR) - Francúzsko odložilo plánované stretnutie ministrov zahraničných vecí a obrany Francúzska a Ruska, ktoré sa malo uskutočniť na budúci týždeň v Paríži. Oznámil to v utorok francúzsky rezort diplomacie, píše agentúra AFP.



"Vzhľadom na súčasné okolnosti a po výmene s ruskými predstaviteľmi sa rozhodlo o odložení stretnutia francúzsko-ruskej rady pre spoluprácu o bezpečnostných otázkach na neskorší termín," uvádza sa vo vyhlásení francúzskeho ministerstva.



Ministri sa mali stretnúť vo francúzskej metropole 14. septembra v tzv. formáte 2+2, ktorý je kľúčovým nástrojom v rámci snahy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o zlepšenie vzťahov s Moskvou.



Macron sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom počas telefonických rozhovoroch v lete dohodol, že na jeseň pricestuje na návštevu Moskvy. Vzhľadom na aktuálne podozrenia z otravy kritika Kremľa Alexeja Navaľného je však otázne, či k jeho návšteve skutočne dôjde, poznamenala AFP.



Lekári berlínskej nemocnice Charité, kde je Navaľnyj hospitalizovaný, totiž vyhlásili, že bol otrávený látkou typu novičok. Závažnosť tohto prípadu môže podľa AFP ohroziť Macronovu stratégiu zbližovania sa s Ruskom.



Navaľného lekári v pondelok prebudili z umelého spánku. Do nemocnice Charité ho previezli 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk, kde ho 20. augusta hospitalizovali po tom, ako mu počas letu z Tomska do Moskvy prišlo v lietadle nevoľno.