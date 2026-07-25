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Francúzsko a Španielsko evakuovalo pre požiare 200.000 ľudí
Francúzsky minister vnútra Laurent Nuez uviedol, že v dôsledku požiarov v blízkosti mesta Bordeaux na juhozápade krajiny bolo evakuovaných 167.000 ľudí.
Autor TASR,aktualizované
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Madrid 25. júla (TASR) - Nekontrolovateľné lesné požiare, s ktorými v súčasnosti bojuje Francúzsko a Španielsko, si vyžiadali evakuáciu už celkovo viac ako 200.000 ľudí. Agentúra AFP o tom v sobotu informovala s odvolaním sa na úrady oboch krajín, píše TASR.
Francúzsky minister vnútra Laurent Nuez uviedol, že v dôsledku požiarov v blízkosti mesta Bordeaux na juhozápade krajiny bolo evakuovaných 167.000 ľudí.
Minister však potvrdil, že tento požiar nie je jediný, s ktorým Francúzsko momentálne bojuje. „Po celej krajine stále horí viacero požiarov, ktoré sa ešte nepodarilo dostať pod kontrolu,“ poznamenal Nuez.
Podľa jeho vyjadrenia spálili požiare v celom Francúzsku takmer 98.000 hektárov pôdy, pričom tento údaj označil za „historický rekord“.
Francúzsky premiér Sébastien Lecornu v sobotu nariadil ozbrojeným silám, aby okamžite nasadili vojenské lietadlo A400M na pomoc pri hasení požiarov na juhozápade krajiny. Podľa AFP malo byť pôvodne nasadené až na konci mesiaca z dôvodu príprav a testovania.
Španielsko trápi najmä požiar v blízkosti hlavného mesta. Tamojší rezort vnútra pôvodne potvrdil, že počet evakuovaných obyvateľov stúpol na 45.000. Vládny delegát v Madride Francisco Martin však neskôr oznámil, že tento počet sa zvýšil o ďalších 25.000 ľudí, a teda celkový počet evakuovaných v súčasnosti predstavuje 70.000.
Najnovšie evakuácie prebehli podľa delegáta v provincii Ávila západne od Madridu, ako aj v dvoch obciach v blízkosti hlavného mesta.
Francúzsky minister vnútra Laurent Nuez uviedol, že v dôsledku požiarov v blízkosti mesta Bordeaux na juhozápade krajiny bolo evakuovaných 167.000 ľudí.
Minister však potvrdil, že tento požiar nie je jediný, s ktorým Francúzsko momentálne bojuje. „Po celej krajine stále horí viacero požiarov, ktoré sa ešte nepodarilo dostať pod kontrolu,“ poznamenal Nuez.
Podľa jeho vyjadrenia spálili požiare v celom Francúzsku takmer 98.000 hektárov pôdy, pričom tento údaj označil za „historický rekord“.
Francúzsky premiér Sébastien Lecornu v sobotu nariadil ozbrojeným silám, aby okamžite nasadili vojenské lietadlo A400M na pomoc pri hasení požiarov na juhozápade krajiny. Podľa AFP malo byť pôvodne nasadené až na konci mesiaca z dôvodu príprav a testovania.
Španielsko trápi najmä požiar v blízkosti hlavného mesta. Tamojší rezort vnútra pôvodne potvrdil, že počet evakuovaných obyvateľov stúpol na 45.000. Vládny delegát v Madride Francisco Martin však neskôr oznámil, že tento počet sa zvýšil o ďalších 25.000 ľudí, a teda celkový počet evakuovaných v súčasnosti predstavuje 70.000.
Najnovšie evakuácie prebehli podľa delegáta v provincii Ávila západne od Madridu, ako aj v dvoch obciach v blízkosti hlavného mesta.