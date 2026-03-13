Francúzsko a Taliansko rokujú s Iránom o umožnení plavby cez Hormuz
Autor TASR
Paríž/Teherán 13. marca (TASR) - Niektoré európske krajiny vrátane Francúzska a Talianska údajne rokujú s Iránom o dohode, ktorá by ich lodiam umožnila bezpečnú plavbu cez Hormuzský prieliv. Informoval o tom v piatok denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na svoje zdroje, píše TASR.
Dodávky cez úžinu, ktorou bežne prechádza približne pätina svetovej ropy a skvapalneného zemného plynu, boli po začiatku konfliktu medzi Iránom, Izraelom a Spojenými štátmi výrazne obmedzené. Nový iránsky najvyšší vodca Modžtabá Chameneí navyše vo štvrtok prisľúbil, že prieliv ostane zatvorený aj naďalej.
Niektoré európske štáty preto začali s Iránom rokovať v snahe obnoviť dodávky bez zapletenia sa do konfliktu, uviedli pre FT tri oboznámené zdroje. Podľa dvoch z nich ide o Francúzsko a podľa jedného aj o Taliansko. Nie je však jasné, v akom štádiu rokovaní sú ani ktoré ďalšie krajiny zvolili rovnaký prístup.
Ceny ropy vzrástli po rozhorení konfliktu na Blízkom východe z približne 60 dolárov za barel na začiatku roka na zhruba 100 dolárov, zatiaľ čo ceny európskeho zemného plynu za rovnaké obdobie vzrástli o asi 75 percent.
Taliansko, Francúzsko a Grécko nasadili do Červeného mora v rámci námornej misie EÚ Aspides svoje vojenské lode, no podľa zdrojov FT nie sú vzhľadom na možnosť napadnutia a eskalácie napätia v regióne pripravené eskortovať svoje nákladné lode cez Hormuzský prieliv.
Zdroj z talianskeho ministerstva zahraničných vecí pre agentúru Reuters uviedol, že žiadne rokovania o bezpečnej plavbe pre talianske lode cez Hormuzský prieliv s Iránom neprebiehajú. „Nevedú sa žiadne tajné rokovania zamerané iba na niektoré obchodné lode na úkor iných,“ uviedol zdroj.
Turecký rezort dopravy zasa v piatok oznámil, že loď pod vlajkou krajiny prešla vďaka povoleniu od Iránu Hormuzským prielivom. „V Hormuzskom prielive máme 15 lodí a jednu z nich sme dokázali dostať cez po získaní povolenia od iránskych úradov,“ uviedol turecký minister dopravy Abdulkadir Uraloglu.
