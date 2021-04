Francúzsko a USA pomôžu Indii zdravotníckym materiálom a kyslíkom

Paríž/Washington 25. apríla (TASR) - Francúzsko a Spojené štáty v nedeľu oznámili, že pošlú pomoc vo forme zdravotníckeho materiálu do Indie, ktorá čelí prudkému nárastu počtu prípadov koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AFP.



Francúzsko v najbližších dňoch plánuje Indii pomôcť v súvislosti s kyslíkom pre pacientov. Zásielka má obsahovať aj kyslíkové koncentrátory, píše AFP s odvolaním sa na zdroj oboznámený so situáciou.



Biely dom v nedeľu vo vyhlásení oznámil, že Spojené štáty Indii "okamžite" poskytnú materiál na výrobu vakcín a ďalšie vybavenie vrátane testov, pľúcnych ventilátorov a ochranných pomôcok.



Hlavný zdravotnícky poradca Bieleho domu Anthony Fauci v nedeľu povedal, že USA zvážia zaslanie nadbytku vakcín od spoločnosti AstraZeneca do Indie. Spojené štáty majú približne 30 miliónov dávok tejto vakcíny, ktorá však v USA na použitie ešte schválená nebola, pripomína AFP.



Pomoc Indii už prisľúbili Spojené kráľovstvo a Nemecko. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v nedeľu oznámila, že Európska únia takisto pripravuje urýchlenú pomoc.



Indický zdravotnícky systém zápasí s obrovskou vlnou nákazy. Prichádzajú správy, že v krajine je závažný nedostatok kyslíka a liekov, v nemocniciach nie sú voľné lôžka a rodiny pacientov prosia o pomoc na sociálnych sieťach.



India s 1,3 miliardy obyvateľov zaznamenala za posledných 24 hodín 349.691 nových prípadov nákazy koronavírusom a 2767 úmrtí - sú to najvyššie počty od začiatku pandémie.