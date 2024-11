Marine Le Penová opätovne pohrozila stiahnutím podpory koaličnej vlády

Paríž 25. novembra (TASR) - Líderka francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penová v pondelok opätovne pohrozila stiahnutím podpory koaličnej vlády v prípade hlasovania o vyslovení dôvery. Premiér Michel Barnier predtým nepristúpil na požiadavky jej strany v otázke rozpočtu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rozhovory s premiérom podľa Le Penovej nič nezmenili pri hľadaní kompromisu o návrhu zákona o rozpočte na rok 2025. V ňom sa očakáva obmedzenie výdavkov a opozičné strany už hrozia zvrhnutím Barnierovej vlády. Krehká vládna koalícia preto potrebuje podporu strany RN.



Vláda sa snaží získať v rozpočte 60 miliárd eur prostredníctvom zvýšenia daní a obmedzenia výdavkov. Deficit v hospodárstve by to malo znížiť z tohtoročných vyše šesť percent na päť percent v budúcom roku.



Národné združenie uviedlo, že podporí snahy o zosadenie vlády, ak sa nesplnia niektoré jeho požiadavky. Le Penová minulý týždeň vyhlásila, že strana je proti zvyšovaniu daňového zaťaženia domácností, podnikateľov či dôchodcov, a že tieto požiadavky sa doposiaľ nezohľadnili v návrhu rozpočtu.



Barnierove snahy o schválenie rozpočtu sprevádzajú špekulácie, že by sa mohol uplatniť článok 49 paragraf 3 ústavy, ktorý umožňuje prijatie návrhu zákona bez hlasovania, píše Reuters. Takýto krok by však mohol vyvolať návrh na vyslovenie nedôvery vláde.



Premiér by sa mal v pondelok stretnúť s ostatnými politickými lídrami, aby sa pokúsil nájsť kompromis o návrhu rozpočtu. Finálne hlasovanie o rozpočte na budúci rok je naplánované na 12. decembra.