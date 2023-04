Francúzsko až do odvolania zatvára svoje veľvyslanectvo v Sudáne

Paríž 24. apríla (TASR) - Francúzsko dočasne zatvára svoje veľvyslanectvo v Sudáne. Dôvodom sú pokračujúce boje medzi tamojšou armádou a polovojenskými jednotkami, pre ktoré už bolo z tejto krajiny evakuovaných množstvo cudzincov a zamestnancov diplomatických misií. V pondelok to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



Francúzska diplomatická misia v sudánskom hlavnom meste Chartúm "bude až do odvolania zatvorená", uviedlo francúzske ministerstvo zahraničných vecí. Nebude preto ďalej slúžiť ako zhromažďovací bod pre francúzskych občanov, ktorí sa snažia dostať zo Sudánu.



Agentúra AFP pripomína, že diplomatický personál zo Sudánu už evakuovali i Spojené štáty, Kanada, Británia i Nórsko. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell vyhlásil, že zo Sudánu už bolo celkovo evakuovaných viac ako 1000 obyvateľov EÚ.



V Sudáne už vyše týždňa pokračujú ťažké boje medzi tamojšou armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), na čele ktorého stojí Burhánov námestník, generál Muhammad Hamdán Daklú.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pri nich dosiaľ zahynulo najmenej 420 ľudí a 3700 ďalších utrpelo zranenia.