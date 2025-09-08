< sekcia Zahraničie
Francúzsky premiér pred hlasovaním o dôvere vlády požiadal o podporu
Bayrou vedie menšinovú vládu od decembra po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý rok prekvapivo vyhlásil predčasné voľby.
Autor TASR
Paríž 8. septembra (TASR) - Francúzsky premiér Francois Bayrou v pondelok na začiatku schôdze parlamentu, ktorý bude hlasovať o dôvere vláde, uviedol, že nadmerné zadlženie jeho krajiny je „život ohrozujúce“ a poslancov Národného zhromaždenia preto vyzval hlasovať podľa svedomia a nie podľa straníckej príslušnosti. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.
„Máte moc zvrhnúť vládu, ale nemáte moc vymazať realitu. Realita zostane neúprosná, výdavky budú naďalej rásť a už aj tak neznesiteľné bremeno dlhu sa stane ešte ťažším a nákladnejším,“ vyhlásil. Úvodná reč premiéra na začiatku schôdze trvala približne 40 minút.
Bayrou vyzval poslancov hlasovať podľa svojho svedomia a nie podľa straníckej príslušnosti. „Stranícke smernice tu nemajú čo robiť. Čo sem patrí, je osobné svedomie každého poslanca tejto krajiny. Chvíľa, ktorú práve prežívame, nám hovorí, že pre Francúzsko existuje len jedna cesta - cesta spoločnej pravdy a odvahy,“ pokračoval.
Premiér sa venoval najmä rozpočtovým otázkam. „Francúzsko nemalo vyrovnaný rozpočet 51 rokov,“ uviedol Bayrou a dodal, že vďaka plánom jeho vlády by Francúzsko mohlo „za niekoľko rokov uniknúť neúprosnej vlne dlhov, ktorá ho zaplavuje“.
Francúzsky premiér chce vyvolaním hlasovania o dôvere vlády získať podporu pre škrty vo vládnych výdavkoch. Bayrou tvrdí, že poslancov žiada, aby „potvrdili rozsah úsilia“, ktorým sa vláda snaží znížiť výdavky rozpočtu o 43,8 miliárd eur. Návrh počíta napríklad so zrušením dvoch štátnych sviatkov a mal by znížiť rozpočtový deficit Francúzska na 4,6 percenta hrubého domáceho produktu.
Opozičná Socialistická strana (PS), zelení, komunisti a krajne ľavicové Nepoddajné Francúzsko (LFI) a krajne pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej vopred avizovali, že nebudú hlasovať za vyslovenie dôvery vláde.
Bayrou vedie menšinovú vládu od decembra po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý rok prekvapivo vyhlásil predčasné voľby. V júli Bayrouova vláda ustála hlasovanie o nedôvere iniciované socialistami.
