Francúzske bezpečnostné zložky zlikvidovali utečenecký tábor v Calais

Calais 29. septembra (TASR) - Francúzska polícia zlikvidovala v utorok tábor v prístavnom meste Calais, v ktorom sa nachádzalo približne 700-800 migrantov. Išlo o najväčšiu operáciu tohto druhu od roku 2016. Informovala o tom agentúra AFP.



Celá operácia sa začala ešte pred úsvitom a podľa miestnych úradov bezpečnostné zložky počas prvých dvoch hodín vysťahovali zhruba 200 ľudí. V rámci akcie zadržali 21 ľudí.



"V Calais chceme zabrániť vzniku nových miest, kde by sa zhromažďovali migranti," uviedol Louis Le Franc, prefekt severofrancúzskeho departementu Pas-de-Calais.



Podľa neho bola utorková operácia najväčšou od likvidácie známeho tábora Džungľa pri Calais z roku 2015 a 2016, kde žilo približne 9000 ľudí.



Zhruba 150 z vysťahovaných migrantov premiestnia do azylových stredísk v Pas-de-Calais, ďalších 150 do iných departementov v severnom Francúzsku a zvyšných 500 umiestnia v ostatných regiónoch krajiny.



Veľkú väčšinu z týchto migrantov tvoria muži, najčastejšie zo Somálska, Sudánu, Iránu, Iraku či Eritrey, pripomína AFP.



Francúzske úrady už viackrát nariadili bezpečnostným zložkám, aby zlikvidovali stanové tábory, ktoré si v tomto regióne migranti budujú bez povolenia. Precedensom bola práve likvidácia uvedenej Džungle.



Ľudskoprávne organizácie však francúzske úrady za tento ich prístup kritizujú. K ich kritike sa v decembri 2018 pridal aj francúzsky ombudsman Jacques Toubon, ktorý obvinil úrady, že sa snažia dosiahnuť, aby sa migranti stali "neviditeľnými" - ich táboriská sa totiž likvidujú bez toho, aby im úrady ponúkli nejakú alternatívu.



Severné Francúzsko je už dlho magnetom pre ľudí z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa chcú ilegálne dostať do Británie.



Od 1. januára francúzske úrady zadržali najmenej 1317 migrantov, ktorí sa pokúšali dostať do Británie.



Vláda odhaduje, že v súčasnosti žije v okolí Calais zhruba 1000 migrantov, zatiaľ čo podľa podporných centier sa ich počet blíži k 1500.